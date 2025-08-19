Médica explica atualização no quadro de Fausto Silva: 'É um ótimo sinal'

Boletim médico informou sobre o quadro do apresentador Fausto Silva, o Faustão; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula explica

O apresentador Fausto Silva (75), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Einstein Hospital Israelita e foi transferido para o apartamento na última quarta-feira, 13. Segundo o boletim médico divulgado na segunda, 18, o comunicador "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". Confira abaixo mais detalhes.

"O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", diz a nota.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). Ela detalha a informação do quadro de Faustão.

"Essa atualização mostra que o processo de recuperação dele está evoluindo de forma positiva. Quando se fala em 'melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados', significa que estão funcionando cada vez melhor, com parâmetros laboratoriais e clínicos dentro do esperado para um pós-transplante", declara.

Quais os cuidados?

Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, o fato de Faustão ter recebido alta da UTI e estar em um quarto: "É um ótimo sinal", pois indica que o estado clínico é estável, sem necessidade de monitorização intensiva. A médica complementa.

"Nessa fase, a atenção para prevenção de infecções é fundamental, já que pacientes transplantados usam medicamentos imunossupressores para evitar rejeição, o que os deixa mais vulneráveis a vírus, bactérias e fungos. Por isso, o controle rigoroso do ambiente hospitalar, os cuidados de higiene e o acompanhamento médico contínuo são indispensáveis para manter a evolução clínica favorável", finaliza ao falar de casos como do apresentador Fausto Silva.

Leia também: Faustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: