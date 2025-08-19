CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica atualização no quadro de Fausto Silva: 'É um ótimo sinal'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica explica atualização no quadro de Fausto Silva: 'É um ótimo sinal'

Boletim médico informou sobre o quadro do apresentador Fausto Silva, o Faustão; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula explica

Dra. Giovana G. De Paula
por Dra. Giovana G. De Paula

Publicado em 19/08/2025, às 13h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Boletim da última segunda-feira, 18, informou que Faustão recebeu alta da UTI e está no quarto do hospital - Foto: Renato Pizzutto/Band
Boletim da última segunda-feira, 18, informou que Faustão recebeu alta da UTI e está no quarto do hospital - Foto: Renato Pizzutto/Band

O apresentador Fausto Silva (75), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Einstein Hospital Israelita e foi transferido para o apartamento na última quarta-feira, 13. Segundo o boletim médico divulgado na segunda, 18, o comunicador "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". Confira abaixo mais detalhes. 

"O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", diz a nota. 

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). Ela detalha a informação do quadro de Faustão. 

"Essa atualização mostra que o processo de recuperação dele está evoluindo de forma positiva. Quando se fala em 'melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados', significa que estão funcionando cada vez melhor, com parâmetros laboratoriais e clínicos dentro do esperado para um pós-transplante", declara.

Quais os cuidados? 

Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, o fato de Faustão ter recebido alta da UTI e estar em um quarto: "É um ótimo sinal", pois indica que o estado clínico é estável, sem necessidade de monitorização intensiva. A médica complementa. 

"Nessa fase, a atenção para prevenção de infecções é fundamental, já que pacientes transplantados usam medicamentos imunossupressores para evitar rejeição, o que os deixa mais vulneráveis a vírus, bactérias e fungos. Por isso, o controle rigoroso do ambiente hospitalar, os cuidados de higiene e o acompanhamento médico contínuo são indispensáveis para manter a evolução clínica favorável", finaliza ao falar de casos como do apresentador Fausto Silva.

Leia também: Faustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Giovana G. De Paula

Dra. Giovana G. De Paula (CRM 259.464) é formada em Medicina pela UNOESTE. Atualmente, exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência, além de atuar na enfermaria da Clínica Médica. Na cidade de Ourinhos (SP), é membro da Equipe Megatronic UTI Móvel, onde realiza transferências inter-hospitalares de pacientes em cuidado intensivo.

fausto silvaboletim médicomédica
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

Leia também

ATENÇÃO!

Médica fala sobre como bradicardia pode afetar jovens como Luva de Pedreiro - Foto: Reprodução/Instagram

Médica comenta sobre bradicardia de Luva de Pedreiro: ‘Pode atingir qualquer idade’

SAÚDE MENTAL

O médico explicou mais detalhes do adoecimento de Leonardo após o término de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Médico analisa adoecimento de Leonardo após término de Virginia e Zé Felipe: 'Sofrimento afetivo'

REABILITAÇÃO NUTRICIONAL

O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de Faustão - Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'

SAÚDE

Ricardo Macchi e a esposa, Juliana Arrais; dupla relembrou momentos da luta contra o cãncer - Reprodução/Youtube

Médico alerta sobre câncer de esposa de Ricardo Macchi: 'Não previne a doença'

Vitória!

Simony exibe físico na academia - Foto: Reprodução/Instagram

Em remissão do câncer, Simony exibe físico atual em foto na academia: 'Reconstrução'

Tratamento

Leci Brandão - Foto: Reprodução/Instagram

Leci Brandão está internada em São Paulo; saiba qual é o quadro de saúde

Últimas notícias

MC Daniel, Lorena Maria e o filhoMC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho LésbicoDia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
Bruna Marquezine compartilha os segredos de uma rotina matinal saudávelBruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e ClaraGraciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
Mariana Polastreli e Eduardo CostaEduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Hulk Paraíba e a filha, AliceHulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de FaustãoEspecialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeosVale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade