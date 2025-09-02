Médica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'

Viih Tube abriu a intimidade e revelou uma questão envolvendo a filha; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro explica o caso

A influenciadora digital Viih Tube (25) compartilhou uma nova fase que está enfrentando com a filha, Lua, de dois anos. Em sua rede social, a ex-BBB escreveu um texto contando que a pequena não está querendo usar roupas comuns que não sejam fantasias .

"Minha filha entrou em uma fase que só quer vestir roupas de princesa, tem 20 dias que ela não coloca nenhuma roupa que não seja de princesa. Eu me lembro que outras mães me avisavam que essa fase chegaria [...] É lindo ver você sendo criança minha filha, amando suas princesas favoritas e criando lindas memórias!", disse a influenciadora digital.

O que diz a médica pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica.

"O relato da Viih Tube traduz uma experiência muito comum e, ao mesmo tempo, muito saudável no desenvolvimento infantil. O desejo da criança de vestir-se de princesa ou super-herói todos os dias não é apenas uma 'fase encantadora': é parte do brincar simbólico, central na primeira infância (dos 2 aos 6 anos)", declara.

É saudável para a criança?

A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria reconhece o brincar como atividade essencial para a saúde emocional e cognitiva. Fantasiar-se favorece não apenas a criatividade, mas também a autoestima, a expressão das próprias preferências e o fortalecimento do vínculo com os pais, quando essa brincadeira é acolhida.

"Não existe 'certo e errado' em permitir que a criança vá ou não de fantasia a determinados lugares. Cabe a cada família decidir os limites que façam sentido em seu contexto, mas é importante lembrar que dar espaço para a criança experimentar sua imaginação e escolhas fortalece seu senso de identidade. E quando isso é feito de forma lúdica, com cuidado e afeto, a experiência se transforma em memórias afetivas que contribuem para um desenvolvimento mais pleno e confiante", finaliza a pediatra ao analisar casos como da influenciadora Viih Tube

