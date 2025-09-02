CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'

Viih Tube abriu a intimidade e revelou uma questão envolvendo a filha; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro explica o caso

Dra. Renata Castro
por Dra. Renata Castro

Publicado em 02/09/2025, às 15h59 - Atualizado às 18h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Viih Tube revelou que a filha não quer usar roupas que não sejam fantasias - Foto: Reprodução/Instagram @viihtube
Viih Tube revelou que a filha não quer usar roupas que não sejam fantasias - Foto: Reprodução/Instagram @viihtube

A influenciadora digital Viih Tube (25) compartilhou uma nova fase que está enfrentando com a filha, Lua, de dois anos. Em sua rede social, a ex-BBB escreveu um texto contando que a pequena não está querendo usar roupas comuns que não sejam fantasias.

"Minha filha entrou em uma fase que só quer vestir roupas de princesa, tem 20 dias que ela não coloca nenhuma roupa que não seja de princesa. Eu me lembro que outras mães me avisavam que essa fase chegaria [...] É lindo ver você sendo criança minha filha, amando suas princesas favoritas e criando lindas memórias!", disse a influenciadora digital. 

O que diz a médica pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica. 

"O relato da Viih Tube traduz uma experiência muito comum e, ao mesmo tempo, muito saudável no desenvolvimento infantil. O desejo da criança de vestir-se de princesa ou super-herói todos os dias não é apenas uma 'fase encantadora': é parte do brincar simbólico, central na primeira infância (dos 2 aos 6 anos)", declara. 

É saudável para a criança?

A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria reconhece o brincar como atividade essencial para a saúde emocional e cognitiva. Fantasiar-se favorece não apenas a criatividade, mas também a autoestima, a expressão das próprias preferências e o fortalecimento do vínculo com os pais, quando essa brincadeira é acolhida. 

"Não existe 'certo e errado' em permitir que a criança vá ou não de fantasia a determinados lugares. Cabe a cada família decidir os limites que façam sentido em seu contexto, mas é importante lembrar que dar espaço para a criança experimentar sua imaginação e escolhas fortalece seu senso de identidade. E quando isso é feito de forma lúdica, com cuidado e afeto, a experiência se transforma em memórias afetivas que contribuem para um desenvolvimento mais pleno e confiante", finaliza a pediatra ao analisar casos como da influenciadora Viih Tube

Leia também: Viih Tube revela dilema que está tendo com a filha: 'Não coloca'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA INFLUENCIADORA DIGITAL VIIH TUBE NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Renata Castro

Renata Castro é médica Pediatra e Neonatologista (CRM-SP: 126380 | RQE: 120532) com graduação e Residência Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Título de especialista em Pediatria e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atua em Terapia Intensiva Neonatal e tem ampla experiência em salas de parto de alto e baixo risco. Consultas em Puericultura com ênfase em desenvolvimento infantil e estilo de vida saudável.

Viih TubePediatraFantasia de princesa
Viih Tube Viih Tube   

Leia também

Cuidados

Ivete Sangalo chama a atenção com marmita - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo chama a atenção ao revelar como é a sua marmita

ENTENDA

Tiago Abravanel revelou que o respeito vem em primeiro lugar - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'

Recuperação

Duda Guerra - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'

DORES

Carlinhos de Jesus fala sobre dores no corpo; médico explica - Reprodução/Globo

Carlinhos de Jesus desabafa sobre doenças no corpo e médico alerta: 'Dor geralmente piora'

LUTO

Rafael deixa uma filha de oito anos e a esposa - Foto: Reprodução/Instagram

Médico detalha doença que vitimou Rafael Brito, chef do MasterChef, aos 37 anos: 'Não tem cura'

CUIDADOS

Carolina Dieckmann vive a personagem Leila em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Instagram

Médica faz alerta sobre riscos do loiro como o de Carolina Dieckmann em Vale Tudo

Últimas notícias

Tom Holland fala sobre diagnósticoTom Holland revela diagnóstico surpreendente; confira
César Tralli foi confirmado como novo âncora titular do Jornal NacionalAstróloga aponta sobre César Tralli no Jornal Nacional: 'Ele tem uma missão'
Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale TudoVale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
Isis ValverdeIsis Valverde se hospeda em hotel luxuoso na Itália
Ethan Hawke e Leonardo DiCaprioEthan Hawke revela ter perdido grande papel para Leonardo DiCaprio
NoneCólica que atrapalha a rotina precisa de atenção, alerta Suéllen Monteiro
Gracyanne BarbosaGracyanne Barbosa revela fim de affair ruim com ator: ‘Não ficamos amigos’
William Bonner e César TralliWilliam Bonner apresenta redação do JN a César Tralli em tour especial
NoneCia Beauty e Sabrina Sato lançam linha de beleza inspirada em Divertida Mente 2
Viih Tube revelou que a filha não quer usar roupas que não sejam fantasiasMédica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade