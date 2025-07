Médica chama atenção para diagnóstico de Othon Bastos: 'Maior circulação dos vírus'

Othon Bastos revelou um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula alerta para o quadro em determinadas épocas do ano

No mês de março, Othon Bastos (92) deixou os fãs após passar mal no palco e precisou ser levado ao médico para realizar exames. À época, o ator teve uma queda de pressão por conta do diagnóstico de uma virose . Agora, ele está totalmente recuperado, mas durante esta época do ano, ascende um alerta para quadros de virose durante os dias frios; confira.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). A especialista fala sobre este diagnóstico.

"Virose é um termo genérico usado para descrever qualquer doença causada por um vírus, especialmente aquelas autolimitadas e sem gravidade, como resfriados, gastroenterites ou gripes comuns. O termo também pode incluir infecções mais graves, mas o uso cotidiano costuma se referir às mais leves", afirma.

Virose é mais comum no frio?

Segundo informações do site da Pfizer, empresa farmacêutica multinacional, durante as estações mais frias do ano, há um aumento na incidência de doenças alérgicas e infecciosas, transmitidas por vírus e bactérias. A Dra. Giovana G. de Paula explica.

"No inverno e outono, há maior circulação dos vírus respiratórios (rinovírus, influenza), e ambientes fechados favorecem a transmissão respiratória. Portanto, embora possam ocorrer em qualquer época, os picos variam conforme condições climáticas, comportamentais e microbiológicas", declara.

Apesar disso, ela reforça que também é comum a virose durante o verão: "Aumentam os casos de virose gastrointestinal, por maior ingestão de alimentos mal conservados, viagens, aglomeração em praias e calor favorecendo a proliferação de vírus como rotavírus e norovírus", diz.

Qual o tratamento?

Segundo a médica, Dra. Giovana G. de Paula, não existem antivirais específicos para a maioria das viroses comuns. O tratamento geralmente é sintomático, com foco em conforto e recuperação e observando cada caso específico.

"Em casos mais graves ou persistentes, o médico pode solicitar exames para descartar outras causas ou indicar antivirais ou antibióticos, se houver suspeita de infecção bacteriana secundária", finaliza ao analisar casos como do ator Othon Bastos.

Leia mais: Médico explica diagnóstico de Othon Bastos em pessoas idosas: 'Não responde da mesma forma'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: