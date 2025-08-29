CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica chama a atenção para atitude envolvendo a filha de Virginia: 'É preciso cuidado'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica chama a atenção para atitude envolvendo a filha de Virginia: 'É preciso cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro, médica pediatra, avalia uma atitude envolvendo a filha da influenciadora Virginia Fonseca

Dra. Renata Castro
por Dra. Renata Castro

Publicado em 29/08/2025, às 20h01

Filha de Virginia apareceu usando os cílios postiços da mãe - Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Filha de Virginia apareceu usando os cílios postiços da mãe - Foto: Reprodução/Instagram @virginia

Filha da influenciadora Virginia Fonseca, a pequena Maria Flor, de quase 3 anos, mostrou todo o seu lado vaidosa na manhã da última quarta-feira, 27. A menina apareceu encantada ao receber autorização para provar os cílios postiços da mãe.

Nas redes sociais, Virginia compartilhou fotos da herdeira com os acessórios nos olhos e com um sorrisão no rosto ao se ver com o ‘item de adulto’. A menina surgiu se olhando no espelho ao admirar seus cílios gigantes. “Ela pediu para colocar meus cílios, gente. Socorro”, brincou a mãe. 

O que diz a médica pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica. 

Segundo a Dra. Renata Castro, é muito comum que meninas sintam curiosidade em usar os acessórios e maquiagens da mãe. Esse comportamento faz parte da infância e do desenvolvimento, já que a criança gosta de imitar os adultos. Isso é normal e saudável. 

"Mas é preciso cuidado: produtos de maquiagem convencionais não foram desenvolvidos para a pele delicada das crianças e podem trazer riscos", declara a médica pediatra. Abaixo, ela lista alguns pontos que exigem atenção. 

  • Alergias e dermatites: fragrâncias, corantes e conservantes presentes em batons, sombras e esmaltes podem irritar a pele ou causar reações alérgicas;
  • Intoxicação: caso a criança leve à boca batom, esmalte ou pó facial, pode haver ingestão acidental de substâncias tóxicas;
  • Componentes de risco: chumbo (presente em alguns batons), formaldeído e tolueno (em esmaltes), parabenos e ftalatos (conservantes comuns), fragrâncias artificiais e metais pesados usados em pigmentos.

"Em crianças pele das pálpebras é muito mais fina e sensível, há chance de colocar a mão no olho e levar a substância para dentro. O uso inadequado pode causar conjuntivite química, irritações e até lesões na córnea", finaliza a médica ao analisar casos como da influenciadora Virginia Fonseca.

Leia também: Maria Flor, filha de Virginia, surge com cílios postiços em brincadeira

Dra. Renata Castro

Renata Castro é médica Pediatra e Neonatologista (CRM-SP: 126380 | RQE: 120532) com graduação e Residência Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Título de especialista em Pediatria e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atua em Terapia Intensiva Neonatal e tem ampla experiência em salas de parto de alto e baixo risco. Consultas em Puericultura com ênfase em desenvolvimento infantil e estilo de vida saudável.

