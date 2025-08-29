Médica chama a atenção para atitude envolvendo a filha de Virginia: 'É preciso cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro, médica pediatra, avalia uma atitude envolvendo a filha da influenciadora Virginia Fonseca

Filha da influenciadora Virginia Fonseca, a pequena Maria Flor, de quase 3 anos, mostrou todo o seu lado vaidosa na manhã da última quarta-feira, 27. A menina apareceu encantada ao receber autorização para provar os cílios postiços da mãe .

Nas redes sociais, Virginia compartilhou fotos da herdeira com os acessórios nos olhos e com um sorrisão no rosto ao se ver com o ‘item de adulto’. A menina surgiu se olhando no espelho ao admirar seus cílios gigantes. “Ela pediu para colocar meus cílios, gente. Socorro”, brincou a mãe.

O que diz a médica pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica.

Segundo a Dra. Renata Castro, é muito comum que meninas sintam curiosidade em usar os acessórios e maquiagens da mãe. Esse comportamento faz parte da infância e do desenvolvimento, já que a criança gosta de imitar os adultos. Isso é normal e saudável.

"Mas é preciso cuidado: produtos de maquiagem convencionais não foram desenvolvidos para a pele delicada das crianças e podem trazer riscos", declara a médica pediatra. Abaixo, ela lista alguns pontos que exigem atenção.

Alergias e dermatites: fragrâncias, corantes e conservantes presentes em batons, sombras e esmaltes podem irritar a pele ou causar reações alérgicas;

Intoxicação: caso a criança leve à boca batom, esmalte ou pó facial, pode haver ingestão acidental de substâncias tóxicas;

Componentes de risco: chumbo (presente em alguns batons), formaldeído e tolueno (em esmaltes), parabenos e ftalatos (conservantes comuns), fragrâncias artificiais e metais pesados usados em pigmentos.

"Em crianças pele das pálpebras é muito mais fina e sensível, há chance de colocar a mão no olho e levar a substância para dentro. O uso inadequado pode causar conjuntivite química, irritações e até lesões na córnea", finaliza a médica ao analisar casos como da influenciadora Virginia Fonseca.

