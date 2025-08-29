Médica chama a atenção para atitude envolvendo a filha de Virginia: 'É preciso cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro, médica pediatra, avalia uma atitude envolvendo a filha da influenciadora Virginia Fonseca
Filha da influenciadora Virginia Fonseca, a pequena Maria Flor, de quase 3 anos, mostrou todo o seu lado vaidosa na manhã da última quarta-feira, 27. A menina apareceu encantada ao receber autorização para provar os cílios postiços da mãe.
Nas redes sociais, Virginia compartilhou fotos da herdeira com os acessórios nos olhos e com um sorrisão no rosto ao se ver com o ‘item de adulto’. A menina surgiu se olhando no espelho ao admirar seus cílios gigantes. “Ela pediu para colocar meus cílios, gente. Socorro”, brincou a mãe.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica.
Segundo a Dra. Renata Castro, é muito comum que meninas sintam curiosidade em usar os acessórios e maquiagens da mãe. Esse comportamento faz parte da infância e do desenvolvimento, já que a criança gosta de imitar os adultos. Isso é normal e saudável.
"Mas é preciso cuidado: produtos de maquiagem convencionais não foram desenvolvidos para a pele delicada das crianças e podem trazer riscos", declara a médica pediatra. Abaixo, ela lista alguns pontos que exigem atenção.
"Em crianças pele das pálpebras é muito mais fina e sensível, há chance de colocar a mão no olho e levar a substância para dentro. O uso inadequado pode causar conjuntivite química, irritações e até lesões na córnea", finaliza a médica ao analisar casos como da influenciadora Virginia Fonseca.
Renata Castro é médica Pediatra e Neonatologista (CRM-SP: 126380 | RQE: 120532) com graduação e Residência Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Título de especialista em Pediatria e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atua em Terapia Intensiva Neonatal e tem ampla experiência em salas de parto de alto e baixo risco. Consultas em Puericultura com ênfase em desenvolvimento infantil e estilo de vida saudável.
