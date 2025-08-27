CARAS Brasil
  2. Maria Flor, filha de Virginia, surge com cílios postiços em brincadeira
Kids / Vaidade

Maria Flor, filha de Virginia, surge com cílios postiços em brincadeira

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor mostra o seu lado vaidoso ao colocar os cílios postiços da mãe para brincar em casa

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 12h19

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor, de quase 3 anos, mostrou todo o seu lado vaidosa na manhã desta quarta-feira, 27. A menina apareceu encantada ao receber autorização para provar os cílios postiços da mãe.

Nas redes sociais, Virginia compartilhou fotos da herdeira com os acessórios nos olhos e com um sorrisão no rosto ao se ver com o ‘item de adulto’. A menina surgiu se olhando no espelho ao admirar seus cílios gigantes.

“Ela pediu para colocar meus cílios, gente. Socorro”, brincou a mãe ao mostrar o resultado do visual da filha. Vale destacar que Maria Flor é bastante vaidosa. Ela adora usar maquiagem no dia a dia, sempre passa perfume e capricha nas escolhas dos seus looks. Inclusive, ela gosta de se vestir de princesa e usar vestidos com laços no cabelo.

Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Bolsa de luxo da Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a tarde deste sábado, 12, em família. Ela levou seus três filhos para uma festa de família e mostrou a foto nas redes sociais. Porém, um detalhe roubou a cena: a bolsa de Maria Flor.

A menina de 2 anos apareceu com uma bolsa estilosa e caríssima. O acessório é uma Alma Nano, da grife Louis Vuitton. O item é vendido por R$ 12.100.

A garotinha circulou pela festa com sua bolsa estilosa e com sorrisão no rosto.

Maria Alice e Maria Flor - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Alice e Maria Flor - Foto: Reprodução / Instagram

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.
Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

  • Relacionamento com Virginia Fonseca:Começou em junho de 2020; casaram-se em 26 de março de 2021 .

  • Filhos:Pai de Maria Alice (nascida em 30 de maio de 2021), Maria Flor (nascida em 22 de outubro de 2022) e José Leonardo (nascido em 8 de setembro de 2024) .

  • Separação:Anunciaram o divórcio em maio de 2025 após cinco anos de relacionamento

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

maria florfilha de virginia fonseca e zé felipe
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

