Médica avalia diagnóstico precoce de Fabiana Justus: 'É um período delicado'

Após tratamento contra leucemia, Fabiana Justus enfrenta diagnostico precoce e especialista explica cuidados para prevenir complicações
Para preservar sua fertilidade em meio à luta contra a leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus (38) precisou ser induzida pela ginecologista a entrar na menopausa induzida. Diagnosticada em janeiro de 2024 e submetida a um transplante de medula em março, a influenciadora agora tem cerca de 30% de chance de voltar a ovular conforme avança sua recuperação.
A CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos, que explicou os cuidados imediatos e a longo prazo necessários em casos de menopausa precoce induzida.
"O manejo imediato é fundamental para a qualidade de vida da paciente. Assim que confirmamos a amenorreia, geralmente após 3-6 meses, e temos liberação oncológica, iniciamos a terapia de reposição hormonal", explica a médica.
Segundo ela, a escolha do tratamento precisa ser personalizada: "Minha preferência é começar com estradiol 2 mg associado a um progestágeno. Posso usar via oral, adesivos transdérmicos ou até anel vaginal, dependendo dos sintomas predominantes. O importante é individualizar! Uma paciente de 25 anos que entra em menopausa não pode ficar sem hormônios, os riscos são enormes."
Nos primeiros meses, o acompanhamento deve ser rigoroso: "Nos primeiros meses, vejo essas pacientes mensalmente para ajustar doses e monitorar a resposta. É um período delicado que exige atenção redobrada", ressalta.
Para a especialista, o seguimento é permanente: "O seguimento é para a vida toda! Nos primeiros 6 meses, consultas mensais. Depois, semestrais com avaliações anuais completas."
Ela detalha os exames indispensáveis: "Monitoro o perfil hormonal anualmente, faço densitometria óssea a cada 2 anos, porque a perda óssea é acelerada, e acompanho perfil lipídico e glicemia. É como ter um 'radar' ligado para detectar precocemente qualquer complicação."
Leia também: Médica explica tratamento para menopausa induzida de Fabiana Justus: 'Ajuda a prever o risco'
A médica alerta ainda que o cuidado vai além da reposição: "Essas pacientes precisam entender que não é só repor hormônio e pronto. É um cuidado integral que envolve prevenção cardiovascular, óssea e metabólica."
As alterações metabólicas e endócrinas a longo prazo exigem atenção redobrada: "Infelizmente, são muitos e sérios. A osteoporose é uma das mais preocupantes, essas mulheres podem perder 2-3% da massa óssea por ano! Por isso a reposição hormonal precoce é tão importante."
O impacto no coração também é expressivo: "O risco cardiovascular também dispara. Sem estrogênio, há alterações no perfil lipídico, aumento da resistência insulínica, maior tendência à hipertensão. A síndrome metabólica acomete 40-60% dessas pacientes."
Apesar dos desafios, a médica reforça que há como contornar o cenário: "Mas quero deixar claro: não é uma sentença! Com acompanhamento adequado, reposição hormonal bem conduzida, exercícios regulares e alimentação saudável, conseguimos prevenir ou minimizar essas complicações. O segredo está no diagnóstico precoce e manejo proativo."
Dra. Maira Campos (CRM: 223156) é Ginecologista Endócrina e atua com Reposição hormonal. Médica com 17 anos de trajetória acadêmica e profissional, possui três graduações: Administração, Biomedicina e Medicina. Possui diversas especializações, incluindo Ginecologia Endócrina, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Neurotransmissores e Neurocomportamento Humano, e Perícia Médica. É especialista em saúde da mulher e do homem, com foco no climatério, endometriose, SOP, reposição hormonal e tratamentos estéticos íntimos. Com mais de 50 cursos de aprimoramento, também atua com terapias injetáveis, soroterapias, tratamentos para obesidade e cirurgia estética íntima. Atende em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, interior de São Paulo.
