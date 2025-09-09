CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica avalia diagnóstico precoce de Fabiana Justus: 'É um período delicado'
Bem-estar e Saúde / Entenda!

Médica avalia diagnóstico precoce de Fabiana Justus: 'É um período delicado'

Após tratamento contra leucemia, Fabiana Justus enfrenta diagnostico precoce e especialista explica cuidados para prevenir complicações

Dra. Maira Campos
por Dra. Maira Campos

Publicado em 09/09/2025, às 22h50

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fabiana Justus - Reprodução/Instagram
Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Para preservar sua fertilidade em meio à luta contra a leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus (38) precisou ser induzida pela ginecologista a entrar  na menopausa induzida. Diagnosticada em janeiro de 2024 e submetida a um transplante de medula em março, a influenciadora agora tem cerca de 30% de chance de voltar a ovular conforme avança sua recuperação.

A CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos, que explicou os cuidados imediatos e a longo prazo necessários em casos de menopausa precoce induzida.

Reposição hormonal: quando iniciar e como conduzir?

"O manejo imediato é fundamental para a qualidade de vida da paciente. Assim que confirmamos a amenorreia, geralmente após 3-6 meses, e temos liberação oncológica, iniciamos a terapia de reposição hormonal", explica a médica.

Segundo ela, a escolha do tratamento precisa ser personalizada: "Minha preferência é começar com estradiol 2 mg associado a um progestágeno. Posso usar via oral, adesivos transdérmicos ou até anel vaginal, dependendo dos sintomas predominantes. O importante é individualizar! Uma paciente de 25 anos que entra em menopausa não pode ficar sem hormônios, os riscos são enormes."

Nos primeiros meses, o acompanhamento deve ser rigoroso: "Nos primeiros meses, vejo essas pacientes mensalmente para ajustar doses e monitorar a resposta. É um período delicado que exige atenção redobrada", ressalta.

Acompanhamento de longo prazo

Para a especialista, o seguimento é permanente: "O seguimento é para a vida toda! Nos primeiros 6 meses, consultas mensais. Depois, semestrais com avaliações anuais completas."

Ela detalha os exames indispensáveis: "Monitoro o perfil hormonal anualmente, faço densitometria óssea a cada 2 anos, porque a perda óssea é acelerada, e acompanho perfil lipídico e glicemia. É como ter um 'radar' ligado para detectar precocemente qualquer complicação."

Leia também: Médica explica tratamento para menopausa induzida de Fabiana Justus: 'Ajuda a prever o risco'

A médica alerta ainda que o cuidado vai além da reposição: "Essas pacientes precisam entender que não é só repor hormônio e pronto. É um cuidado integral que envolve prevenção cardiovascular, óssea e metabólica."

Riscos e prevenção

As alterações metabólicas e endócrinas a longo prazo exigem atenção redobrada: "Infelizmente, são muitos e sérios. A osteoporose é uma das mais preocupantes, essas mulheres podem perder 2-3% da massa óssea por ano! Por isso a reposição hormonal precoce é tão importante."

O impacto no coração também é expressivo: "O risco cardiovascular também dispara. Sem estrogênio, há alterações no perfil lipídico, aumento da resistência insulínica, maior tendência à hipertensão. A síndrome metabólica acomete 40-60% dessas pacientes."

Apesar dos desafios, a médica reforça que há como contornar o cenário: "Mas quero deixar claro: não é uma sentença! Com acompanhamento adequado, reposição hormonal bem conduzida, exercícios regulares e alimentação saudável, conseguimos prevenir ou minimizar essas complicações. O segredo está no diagnóstico precoce e manejo proativo."

Fabiana Justus
Fabiana Justus
Fabiana Justus

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Maira Campos

Dra. Maira Campos (CRM: 223156) é Ginecologista Endócrina e atua com Reposição hormonal. Médica com 17 anos de trajetória acadêmica e profissional, possui três graduações: Administração, Biomedicina e Medicina. Possui diversas especializações, incluindo Ginecologia Endócrina, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Neurotransmissores e Neurocomportamento Humano, e Perícia Médica. É especialista em saúde da mulher e do homem, com foco no climatério, endometriose, SOP, reposição hormonal e tratamentos estéticos íntimos. Com mais de 50 cursos de aprimoramento, também atua com terapias injetáveis, soroterapias, tratamentos para obesidade e cirurgia estética íntima. Atende em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

fabiana justusmenopausamenopausa induzida
Fabiana Justus Fabiana Justus   

Leia também

Crianças

Monica Benini - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara

LUTO!

Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julho - Foto: Divulgação

Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'

LUTO!

Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs - Foto: Lucas Ávilla/Divulgação

Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'

AÇÃO E REAÇÃO

Viih Tube recorreu a cirurgias plásticas após emagrecer com treinos - Foto: Reprodução/Instagram

Psicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'

CERTO OU ERRADO?

Rafa Justus explicou situação durante entrevista - Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'

ANGIODEMA

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rosto - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'

Últimas notícias

Tati Machado vive ciclo de mudançasNumerologia mostra porque Tati Machado precisa de atenção redobrada: 'Não deve esquecer'
Fabiana JustusMédica avalia diagnóstico precoce de Fabiana Justus: 'É um período delicado'
Herson CapriHerson Capri fala sobre vitalidade aos 73: 'Malho, nado, faço pilates e musculação'
Denise Fraga é fotografada com o filho Pedro Fraga VillaçaDenise Fraga faz rara aparição com o filho em noite no cinema
Monica BeniniEsposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
Liam PayneIrmã de Liam Payne publica homenagem emocionante para o cantor
Famílias de Virginia Fonseca e Zé FelipeVirginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
Anna WintourAnna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
Maria Luiza, Paulo Vilhena e ManoelaPaulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade