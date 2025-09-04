Médica explica tratamento para menopausa induzida de Fabiana Justus: 'Ajuda a prever o risco'

Em entrevista para CARAS Brasil, a ginecologista Maira Campos explica tratamento para menopausa induzida como no caso de Fabiana Justus

Durante o tratamento contra a leucemia mieloide aguda, a influenciadora Fabiana Justus (38) precisou passar por um processo delicado: a indução à menopausa para preservar seus óvulos. O procedimento foi orientado por sua ginecologista como parte da estratégia de proteção da fertilidade.

Diagnosticada em janeiro de 2024, Fabiana realizou um transplante de medula em março e, agora em recuperação, tem cerca de 30% de chance de voltar a ovular. Para entender os impactos desse processo e os avanços da medicina em preservação da fertilidade, a CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos.

Como a quimioterapia afeta os ovários?

A médica explica que os agentes quimioterápicos, especialmente os alquilantes, como a ciclofosfamida, atuam de forma agressiva contra as células.

"Os agentes quimioterápicos, especialmente os alquilantes como a ciclofosfamida, agem como verdadeiros 'assassinos celulares', eles atacam não apenas as células cancerígenas, mas também células saudáveis que se dividem rapidamente, incluindo os óvulos", diz a ginecologista.

A especialista completa: "O que acontece é um processo de apoptose, morte celular programada, dos folículos ovarianos. Imagine que uma mulher nasce com cerca de 1 milhão de óvulos e, naturalmente, vai perdendo cerca de mil por mês. A quimioterapia acelera drasticamente essa perda, esgotando a reserva ovariana em questão de semanas ou meses. Além disso, há dano vascular nos ovários e formação de fibrose, alterando completamente a arquitetura do órgão."

Exames que ajudam a prever a menopausa precoce

Segundo a médica, o primeiro passo é avaliar os marcadores hormonais antes do início do tratamento oncológico.

"Essa avaliação pré-tratamento é crucial! Eu sempre solicito o que chamamos de 'mapa da fertilidade'. O exame mais importante é o AMH, hormônio anti-mülleriano, que nos dá uma fotografia exata da reserva ovariana. Valores acima de 1,0 ng/mL indicam boa reserva", explica Maira.

"Também avaliamos o FSH basal, que deve estar entre 3-10 mUI/mL, e o estradiol. Complemento com a contagem de folículos antrais no ultrassom. É como fazer um 'check-up completo' da função ovariana antes de submetê-la ao impacto da quimioterapia. Esses dados nos ajudam a prever o risco de menopausa precoce e planejar estratégias de preservação", completa a ginecologista.

Protocolos para preservação da fertilidade

A especialista destaca que existem diferentes protocolos disponíveis para proteger a fertilidade de pacientes em tratamento contra o câncer.

"Temos várias estratégias na nossa 'caixa de ferramentas' da oncofertilidade. Para mulheres adultas com tempo hábil, cerca de 2-3 semanas, a criopreservação de óvulos é o padrão-ouro. Fazemos uma estimulação ovariana controlada e coletamos os óvulos para congelamento", diz a ginecologista.

"Para casos mais urgentes ou mulheres muito jovens, temos a criopreservação de tecido ovariano - removemos uma parte do ovário por laparoscopia e congelamos. Depois do tratamento oncológico, podemos reimplantar esse tecido. As taxas de sucesso são animadoras: 30-40% de gestações", explica a médica.

E conclui: "Uma terceira opção é a supressão ovariana com análogos de GnRH durante a quimioterapia - é como 'hibernar' os ovários. Embora controversa, pode oferecer alguma proteção."

