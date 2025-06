Médica aponta tratamentos para distúrbio de Leo Jaime: 'Casos moderados a graves'

Leo Jaime revelou o diagnóstico de apneia do sono em 2022; saiba a seguir como funcionam os tratamentos para o distúrbio

Leo Jaime (65) falou pela primeira vez sobre sua apneia obstrutiva do sono em 2022, durante uma participação no programa Conexão Vivabem, do portal UOL. O artista contou que, apesar de o diagnóstico ter demorado cerca de três anos para ser fechado, ele encontrou o tratamento que mais se adequou a sua rotina e, desde então, convive com o quadro.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o tratamento para o distúrbio que afeta Leo Jaime irá depender da gravidade do quadro . "Para casos leves, mudanças no estilo de vida, como perder peso, evitar álcool à noite e dormir de lado, já podem ajudar."

A médica diz que, em casos moderados a graves, o tratamento indicado é o que o artista faz. "O tratamento mais comum é o uso de um aparelho chamado CPAP, que mantém as vias aéreas abertas durante o sono por meio de um fluxo contínuo de ar", explica.

Em julho de 2022, Leo Jaime também contou, através das redes sociais, que após passar por uma polissonografia e receber o diagnóstico, tentou fazer o tratamento com a respiração mecânica BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure). No entanto, ele não se adaptou e optou pela utilização do CPAP (Pressão Positiva Contínua), tratamento comum para a apneia.

O aparelho consiste em uma máscara que envia ar pressurizado para as vias aéreas durante o sono, mantendo-as abertas e prevenindo a pausa respiratória. "[Com o BiPAP] era desconfortável porque quando você ia expirar, o aparelho resistia. Não me adaptei e fui usar o CPAP", disse nos Stories.

A médica também acrescenta que existem alguns casos cirúrgicos e com indicações para aparelhos diferentes do que o artista usa. "Em algumas situações, a depender da anatomia facial, tamanho e posição do queixo, cirurgias ou aparelhos intra-orais podem ser indicados."

QUEM É LEO JAIME?

Nascido em Goiânia, Leo Jaime trabalha como cantor, ator escritor, compositor e jornalista. Ele é conhecido por sucessos no mundo da música como A Fórmula do Amor (1985), e trabalhos na atuação em novelas como Bebê a Bordo (Globo, 1988). Recentemente, ele dublou o personagem Raiva, da animação de sucesso Divertidamente (Disney Pixar).

