Médica alerta sobre distúrbio de Leo Jaime: 'Muitas pessoas demoram a receber o diagnóstico'

Leo Jaime contou ter descoberto o diagnóstico de apneia do sono em 2022; entenda a seguir o que é esse distúrbio e quais seus sintomas

Em 2022, Leo Jaime (65) contou, durante uma participação no programa Conexão Vivabem, do portal UOL, que havia descoberto conviver com a apneia obstrutiva do sono. Ao longo do tempo, o cantor e ator também abordou o tema em suas redes sociais e explicou que o diagnóstico foi demorado, durando cerca de três anos até ser fechado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que a condição que afeta Leo Jaime é um distúrbio em que o paciente para de respirar por alguns segundos, repetidamente, enquanto dorme . "Isso acontece porque as vias aéreas superiores (especialmente a garganta) se fecham temporariamente, impedindo a passagem do ar."

A especialista diz que os sintomas mais comuns são o ronco alto, engasgos durante a noite e sensação de cansaço ao acordar, mesmo após muitas horas de sono. O artista, por exemplo, relatou em seus Stories do Instagram que precisava encontrar soluções para não incomodar as pessoas com o barulho de seu ronco.

Maiorano também explica que, apesar de ser uma condição considerada comum no Brasil, muitas pessoas demoram para receber o diagnóstico adequado para iniciar o tratamento, assim como o artista. "Isso acontece porque os sintomas são facilmente atribuídos ao estresse e à rotina cansativa. Além disso, como os episódios ocorrem durante o sono, nem sempre o paciente percebe o problema."

"Geralmente a queixa é do acompanhante que não consegue dormir devido ao ronco. Por isso é importante a avaliação médica, pois com avaliação clínica e aplicação de questionários específicos, conseguimos predizer o risco da pessoa ter apneia do sono", reforça a médica.

Em julho de 2022, Leo Jaime contou, em suas redes sociais, que após passar por uma polissonografia e receber o diagnóstico, tentou fazer o tratamento com a respiração mecânica BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure). No entanto, ele não se adaptou e optou pela utilização do CPAP (Pressão Positiva Contínua), tratamento comum para a apneia.

O aparelho consiste em uma máscara que envia ar pressurizado para as vias aéreas durante o sono, mantendo-as abertas e prevenindo a pausa respiratória. "[Com o BiPAP] era desconfortável porque quando você ia expirar, o aparelho resistia. Não me adaptei e fui usar o CPAP", disse nos Stories.

QUEM É LEO JAIME?

Nascido em Goiânia, Leo Jaime trabalha como cantor, ator escritor, compositor e jornalista. Ele é conhecido por sucessos no mundo da música como A Fórmula do Amor (1985), e trabalhos na atuação em novelas como Bebê a Bordo (Globo, 1988). Recentemente, ele dublou o personagem Raiva, da animação de sucesso Divertidamente (Disney Pixar).

