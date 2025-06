Médica aponta possíveis complicações da doença de Leo Jaime: 'Aumentar o risco'

Leo Jaime falou pela primeira vez sobre o diagnóstico da apneia do sono em 2022; caso não haja tratamento, a doença pode trazer complicações

Em meados de 2022, Leo Jaime (65) contou durante uma participação no programa Conexão Vivabem, do portal UOL, que havia descoberto o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. O quadro, que já acompanhava o artista há algum tempo, levou cerca de três anos até ser descoberto, o que pode trazer complicações, já que o paciente fica sem o tratamento adequado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que a doença com a qual Leo Jaime convive pode aumentar o risco de outras condições, físicas e psicológicas , acometerem o paciente, caso não seja tratada.

"Se não tratada, a apneia do sono pode aumentar o risco de pressão alta, infarto, AVC, arritmias cardíacas, diabetes tipo 2 e até depressão. Além disso, a apneia pode dificultar a perda de peso", aponta a especialista sobre a doença, considerada muito comum no Brasil.

Maiorano explica que os riscos podem também ultrapassar a saúde, e impactar na rotina do paciente. "Um aspecto muito importante é que sonolência diurna, causada pela apneia, aumenta o risco de acidentes, especialmente no trânsito. Por isso, identificar e tratar o problema é essencial para prevenir várias doenças e melhorar a qualidade de vida."

No caso de Leo Jaime, ele tentou fazer o tratamento com a respiração mecânica BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure). Porém, o artista revelou, através de suas redes sociais, que não se adaptou ao aparelho e optou pela utilização do CPAP (Pressão Positiva Contínua), tratamento comumente usado para a apneia.

O aparelho consiste em uma máscara que envia ar pressurizado para as vias aéreas durante o sono, mantendo-as abertas e prevenindo a pausa respiratória. "[Com o BiPAP] era desconfortável porque quando você ia expirar, o aparelho resistia. Não me adaptei e fui usar o CPAP", disse nos Stories.

QUEM É LEO JAIME?

Nascido em Goiânia, Leo Jaime trabalha como cantor, ator escritor, compositor e jornalista. Ele é conhecido por sucessos no mundo da música como A Fórmula do Amor (1985), e trabalhos na atuação em novelas como Bebê a Bordo (Globo, 1988). Recentemente, ele dublou o personagem Raiva, da animação de sucesso Divertidamente (Disney Pixar).

