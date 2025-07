Médica alerta sobre doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Dificulta o diagnóstico'

Ivete Sangalo recebeu o diagnóstico da doença celíaca em 2014; entenda a seguir mais detalhes sobre o quadro autoimune e sem cura

Ivete Sangalo (53) é uma das celebridades brasileiras que convive com a doença celíaca, quadro autoimune e sem cura que impacta a vida de milhões de pessoas no país. A cantora recebeu o diagnóstico em 2014, após anos de sintomas —o que é comum de acontecer, já que a condição pode passar anos despercebida.

Para entender melhor o quadro que atinge Ivete Sangalo , a CARAS Brasil entrevistou a médica Barbara Mariano. Especialista em gastroenterologia, ela atua com medicina funcional, performance e saúde, e alerta que o diagnóstico da doença celíaca pode enfrentar alguns desafios.

O que diz a especialista?

Mariano explica que a doença celíaca é uma condição autoimune que provoca uma reação inflamatória no intestino delgado sempre que há ingestão de glúten. A proteína está presente no trigo, centeio, cevada e derivados, o que faz com que os pacientes precisem adotar uma dieta restrita.

"É uma doença que pode passar despercebida por anos, já que os sintomas variam bastante de pessoa para pessoa. Por isso, o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico especializado são fundamentais para evitar complicações e preservar a qualidade de vida", destaca a especialista.

Os sintomas mais comuns incluem diarréia crônica, inchaço, gases, fadiga, perda de peso e anemia resistente à suplementação. Em crianças, manifestações como atraso no crescimento e irritabilidade são sinais importantes de terem atenção.

Além disso, a médica afirma que existem sintomas menos evidentes, como a osteoporose precoce, alterações neurológicas, infertilidade e até mesmo a menopausa precoce. No entanto, esses sintomas não são ligados apenas ao quadro, o que pode interferir na rapidez do diagnóstico.

"Esses sintomas não são exclusivos da doença celíaca, o que dificulta o diagnóstico. Muitas mulheres, por exemplo, só descobrem a condição durante uma investigação de infertilidade ou após repetidas perdas gestacionais", afirma a médica, que reforça a importância de buscar acompanhamento.

O impacto da doença celíaca no Brasil

De acordo com a médica, o quadro ainda é pouco compreendido no Brasil, apesar de ser considerado comum. Segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), aproximadamente 2 milhões de pessoas no país são celíacas, e a maioria segue sem diagnóstico.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acompanhamento especializado para o diagnóstico e tratamento para a doença, incluindo consultas médicas e exames laboratoriais. Também é disponibilizado um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o quadro, que estabelece parâmetros para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da condição.

