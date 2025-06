Médica alerta sobre diagnóstico de Bruna Marquezine: 'Cuidado é essencial'

Bruna Marquezine já revelou ter um problema de tireoide; à CARAS Brasil, a médica Olívia Grimaldi também reforça a importância do diagnóstico precoce

Ao longo da carreira, Bruna Marquezine (29) precisou enfrentar muitos comentários direcionados ao seu corpo. O momento se intensificou em 2018, quando a artista emagreceu de forma repentina, e revelou, durante a pré-estreia da novela Deus Salve o Rei, ter descoberto que a mudança aconteceu devido a uma disfunção na tireoide, que segundo o portal Viva-Bem do UOL, era hipertireoidismo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica que o quadro que foi relacionado à perda de peso Bruna Marquezine está ligado aos hormônios produzidos pela tireoide , que têm como função regular o metabolismo do corpo.

"Quando quando ela está acelerada demais, chamamos de hipertireoidismo. Nesse diagnóstico, o corpo entra em modo turbo: o paciente pode ter ansiedade, insônia, perda de peso, suor excessivo, taquicardia e tremores", alerta.

Grimaldi diz que a condição precisa de um cuidado individualizado, e que o tratamento vá além da prescrição de remédios. A especialista aponta que é necessário também ter cuidados voltados para a alimentação, suplementação, sono, intestino e, em muitos casos, suporte emocional.

"A tireoide é uma glândula pequena, mas que comanda uma orquestra: metabolismo, sono, humor, fertilidade, pele, cabelo, coração... Precisamos lembrar que tireoide não é só coisa de mulher. Homens também adoecem, e muitas vezes são diagnosticados tardiamente por não se identificarem com o tema", completa a médica.

A especialista ainda reforça que o diagnóstico precoce pode ajudar o paciente, e fazer com que o tratamento seja mais rápido e efetivo. "Um olhar preventivo é essencial. Na minha prática, combino exames laboratoriais completos com uma escuta ativa, avaliação do intestino, hormônios, vitaminas e até estilo de vida —porque tudo isso influencia na tireoide."

Relembre o diagnóstico de Bruna Marquezine

À época, Bruna Marquezine tinha 22 anos e se preparava para interpretar a vilã Catarina, em Deus Salve o Rei. Durante a festa de lançamento, no Rio de Janeiro, ela explicou que decidiu emagrecer para deixar o rosto "mais duro" para sua personagem. Porém, durante o processo, descobriu uma disfunção na tireoide.

"Com isso, consequentemente, eu descobri, me cuidando, que eu tenho um probleminha na tireoide", explicou, em entrevista ao portal F5. "Não chega a ser uma doença, mas ela não está funcionando muito bem. É só uma função que não está rolando e muitas mulheres sofrem disso. Isso fez com que eu acabasse emagrecendo."

