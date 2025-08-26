Médica alerta para climatério após relato de Priscila Fantin: 'Aumenta o risco de alterações'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica os sintomas do climatério após desabafo da atriz Priscila Fantin
Priscila Fantin (42) chocou ao revelar detalhes de uma situação que enfrentou nos bastidores da Dança dos Famosos 2023. Antes de se consagrar campeã do quadro do Domingão com Huck, a artista passou pelo início do climatério e falou sobre os sintomas desta fase.
"O mais difícil foi vencer o momento que meu corpo estava, porque eu entrei no climatério e não sabia, mas eu sentia todos os sintomas do meu corpo sem saber o que estava acontecendo[...] Um deles que eu tinha era a falta de disposição física, algumas dores nos ossos. Vencer o meu próprio corpo foi a minha maior batalha. E a maior importância também do Dança para mim foi nesse sentido, de aprender a lidar com uma nova configuração hormonal, sabe?”, revelou Priscila Fantin ao Gshow.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP).
"O climatério é uma fase natural da vida da mulher, que marca a transição do período fértil para o não fértil. Ele geralmente acontece entre os 40 e 65 anos e vai até a chegada da menopausa, que é a última menstruação. Nesse período, ocorre uma queda gradual da produção hormonal pelos ovários, o que pode trazer alguns sintomas característicos", declara.
Os mais comuns são:
"Além disso, o ciclo menstrual fica irregular, podendo mudar do padrão habitual . Também é uma fase em que aumenta o risco de alterações metabólicas, como ganho de peso, colesterol elevado e perda de massa óssea”, finaliza a atriz Priscila Fantin.
Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).
