Priscila Fantin relembra síndrome durante Dança dos Famosos e médico alerta: 'Efeitos tardios'

Nesta semana, Priscila Fantin contou mais detalhes do processo de transição hormonal enfrentado antes de se consagrar campeã da Dança dos Famosos 2023

Nesta semana, Priscila Fantin (42) relembrou sua participação na Dança dos Famosos 2023. Antes de se consagrar campeã do quadro do Domingão com Huck, a artista enfrentou o início do climatério, uma fase de transição hormonal. "O mais difícil foi vencer o momento que meu corpo estava, porque eu entrei no climatério e não sabia, mas eu sentia todos os sintomas do meu corpo sem saber o que estava acontecendo", contou ao gshow.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que a síndrome do climatério é a fase hormonal que abrange a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. "Em outras palavras, a transição da vida fértil de uma mulher para a fase não reprodutiva", diz.

"Começa junto com o início da transição menopausal, ou seja, a perimenopausa, cerca de 3 a 10 anos antes da menopausa propriamente dita, que é um período realmente bem variável entre as mulheres e não tem data para terminar", acrescenta.

O ginecologista aponta que os principais sinais são insônia, irritabilidade, fadiga, dores nas articulações, ondas de calor, esquecimentos frequentes, diminuição da libido, ganho de peso, crises de ansiedade e depressão.

"Todos esses sintomas faziam parte do espectro da síndrome do climatério. Eles podem ser mais intensos na transição menopausal ou nos primeiros anos após a menopausa e podem passar para algumas mulheres", destaca.

"Porém, para algumas mulheres, esses sintomas nunca vão cessar. E existem efeitos tardios da menopausa não tratada, como a perda de massa óssea e risco de fraturas por osteoporose, a síndrome geniturinária da menopausa, que leva à atrofia e ressecamento significativo da vagina, entre outros", finaliza sobre o caso da atriz.

