  2. Médica alerta para atrasos em diagnósticos como de Patrícia Poeta: '7 a 10 anos'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica alerta para atrasos em diagnósticos como de Patrícia Poeta: '7 a 10 anos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica o diagnóstico de Patrícia Poeta e reforça a importância do diagnóstico precoce

Dra. Ana Paula Fonseca
por Dra. Ana Paula Fonseca

Publicado em 18/08/2025, às 16h08

Patrícia Poeta desabafou sobre o diagnóstico de endometriose em 2022 - Foto: Reprodução/Instagram @patriciapoeta

Patrícia Poeta (48) contou que foi diagnosticada com endometriose. No ano de 2022, a apresentadora revelou no programa Encontro que descobriu ter a inflamação nas células do endométrio e detalhou sobre os sintomas. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista, explica o quadro. 

"Descobri recentemente que tenho endometriose [...] Às vezes temos essa dor, às vezes não se manifesta tanto e vai descobrir lá na frente. Às vezes as mulheres demoram 40 anos para descobrir, que foi o meu caso. Às vezes é uma dor insuportável", detalhou Patrícia Poeta em 2022.

O que diz a médica ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a Dra. Ana Paula Fonseca, especialista no tratamento de distúrbios menstruais e miomas, explica que a endometriose é uma doença caracterizada pelo crescimento do endométrio, tecido que normalmente reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina. 

"Esse tecido pode se implantar nos ovários, nas trompas, no peritônio e até em órgãos como intestino e bexiga, provocando inflamação e dor. É uma condição crônica, ligada principalmente ao ciclo menstrual e à resposta hormonal", declara.

Dados que chamam a atenção

Segundo informações do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem registrado um aumento significativo nos atendimentos na atenção primária relacionados ao diagnóstico da endometriose. A Dra. Ana Paula Fonseca aponta que muitas mulheres demoram para receber a confirmação deste quadro. 

"No Brasil, a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico pode chegar a 7 a 10 anos. Isso ocorre porque muitas mulheres acreditam que a dor menstrual intensa é 'normal', e também porque os sintomas podem se confundir com outras doenças ginecológicas ou intestinais. Falta de informação e acesso a exames especializados também atrasam o diagnóstico", diz.

Quais os sintomas e tratamento?

Os sintomas mais comuns incluem:

  • Dores pélvicas que podem surgir antes e durante a menstruação;
  • Dor durante as relações sexuais;
  • Sangramentos menstruais intensos;
  • Dificuldade para engravidar;
  • Em alguns casos, alterações intestinais ou urinárias durante o ciclo;

"O tratamento depende da intensidade dos sintomas, da localização das lesões e do desejo de engravidar. Pode envolver o uso de medicamentos hormonais para interromper ou reduzir a menstruação, analgésicos para controle da dor e, em casos selecionados, cirurgia para remoção das lesões, além da mudança do estilo de vida que é fundamental!", finaliza a Dra. Ana Paula Fonseca ao falar de casos como da apresentadora Patrícia Poeta. 

Dra. Ana Paula Fonseca

Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). 

