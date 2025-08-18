Médica alerta para atrasos em diagnósticos como de Patrícia Poeta: '7 a 10 anos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica o diagnóstico de Patrícia Poeta e reforça a importância do diagnóstico precoce
Patrícia Poeta (48) contou que foi diagnosticada com endometriose. No ano de 2022, a apresentadora revelou no programa Encontro que descobriu ter a inflamação nas células do endométrio e detalhou sobre os sintomas. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista, explica o quadro.
"Descobri recentemente que tenho endometriose [...] Às vezes temos essa dor, às vezes não se manifesta tanto e vai descobrir lá na frente. Às vezes as mulheres demoram 40 anos para descobrir, que foi o meu caso. Às vezes é uma dor insuportável", detalhou Patrícia Poeta em 2022.
Para entender mais sobre o assunto, a Dra. Ana Paula Fonseca, especialista no tratamento de distúrbios menstruais e miomas, explica que a endometriose é uma doença caracterizada pelo crescimento do endométrio, tecido que normalmente reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina.
"Esse tecido pode se implantar nos ovários, nas trompas, no peritônio e até em órgãos como intestino e bexiga, provocando inflamação e dor. É uma condição crônica, ligada principalmente ao ciclo menstrual e à resposta hormonal", declara.
Segundo informações do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem registrado um aumento significativo nos atendimentos na atenção primária relacionados ao diagnóstico da endometriose. A Dra. Ana Paula Fonseca aponta que muitas mulheres demoram para receber a confirmação deste quadro.
"No Brasil, a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico pode chegar a 7 a 10 anos. Isso ocorre porque muitas mulheres acreditam que a dor menstrual intensa é 'normal', e também porque os sintomas podem se confundir com outras doenças ginecológicas ou intestinais. Falta de informação e acesso a exames especializados também atrasam o diagnóstico", diz.
Os sintomas mais comuns incluem:
"O tratamento depende da intensidade dos sintomas, da localização das lesões e do desejo de engravidar. Pode envolver o uso de medicamentos hormonais para interromper ou reduzir a menstruação, analgésicos para controle da dor e, em casos selecionados, cirurgia para remoção das lesões, além da mudança do estilo de vida que é fundamental!", finaliza a Dra. Ana Paula Fonseca ao falar de casos como da apresentadora Patrícia Poeta.
Leia também: Médica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
Ver essa foto no Instagram
Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).
LUTO
Especialista alerta sobre volta aos palcos de Gilberto Gil após morte de Preta Gil: 'Espaço de cura'
|Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
|Médico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'
|Maíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente
|Aniversário de Viih Tube: astróloga analisa mapa astral e dispara: 'Ninguém a derruba'
|Faustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico
|Antonio Calloni se emociona com volta de ‘Terra Nostra’ à TV
|Leonardo se emociona ao falar dos netos: “É o melhor papel que tem”
|Nathalie Marques orienta como prevenir queda capilar e sinais de envelhecimento
|Público se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela
|Leonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia