Médica alerta para atrasos em diagnósticos como de Patrícia Poeta: '7 a 10 anos'

O que diz a médica ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a Dra. Ana Paula Fonseca, especialista no tratamento de distúrbios menstruais e miomas, explica que a endometriose é uma doença caracterizada pelo crescimento do endométrio, tecido que normalmente reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina.

"Esse tecido pode se implantar nos ovários, nas trompas, no peritônio e até em órgãos como intestino e bexiga, provocando inflamação e dor. É uma condição crônica, ligada principalmente ao ciclo menstrual e à resposta hormonal", declara.

Dados que chamam a atenção

Segundo informações do Ministério da Saúde , o Sistema Único de Saúde (SUS) tem registrado um aumento significativo nos atendimentos na atenção primária relacionados ao diagnóstico da endometriose. A Dra. Ana Paula Fonseca aponta que muitas mulheres demoram para receber a confirmação deste quadro.

"No Brasil, a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico pode chegar a 7 a 10 anos. Isso ocorre porque muitas mulheres acreditam que a dor menstrual intensa é 'normal', e também porque os sintomas podem se confundir com outras doenças ginecológicas ou intestinais. Falta de informação e acesso a exames especializados também atrasam o diagnóstico", diz.

Quais os sintomas e tratamento?

Os sintomas mais comuns incluem:

Dores pélvicas que podem surgir antes e durante a menstruação;

Dor durante as relações sexuais;

Sangramentos menstruais intensos;

Dificuldade para engravidar;

Em alguns casos, alterações intestinais ou urinárias durante o ciclo;

"O tratamento depende da intensidade dos sintomas, da localização das lesões e do desejo de engravidar. Pode envolver o uso de medicamentos hormonais para interromper ou reduzir a menstruação, analgésicos para controle da dor e, em casos selecionados, cirurgia para remoção das lesões, além da mudança do estilo de vida que é fundamental!", finaliza a Dra. Ana Paula Fonseca ao falar de casos como da apresentadora Patrícia Poeta.