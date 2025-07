Patrícia Poeta festeja trajetória no Encontro e exalta novo diretor: 'Um olhar fresco'

A apresentadora Patrícia Poeta compartilhou fotos dos bastidores do programa 'Encontro' e celebrou os três anos no comando da atração

Patrícia Poeta usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para compartilhar alguns registros dos bastidores do programa Encontro, da TV Globo. Na próxima sexta-feira, 4, ela completará três anos no comando da atração, que antes era apresentado por Fátima Bernardes, e refletiu sobre sua trajetória e exaltou a equipe.

"Sexta é dia de festa por aqui! Já são três anos de 'Encontro com Patrícia Poeta' direto de São Paulo — e quanta coisa linda a gente viveu juntinhos nesse tempo! Teve emoção, teve causa importante, teve viagem pelo Brasil, teve gente incrível, teve riso e teve — sempre — o nosso compromisso de levar informação, leveza e verdade para as suas manhãs. Orgulho dessa equipe!", disse a apresentadora no começo do texto.

Em seguida, Patrícia falou sobre o novo diretor do Encontro, Ariel Jacobowitz. Ele substitui Alexandre Matoso. "E como tudo que é bom pode ficar ainda melhor… A gente comemora também a chegada de um novo integrante no pedaço! Bem-vindo, Ariel. Um olhar fresco, novas ideias e muita vontade de somar com esse time que ama o que faz! Bora pra mais? Porque a gente tá só começando!!! E o Encontro continua sendo isso aqui: de verdade, com afeto e feito com e por vocês!", completou.

Confira:

Patrícia Poeta comemora volta aos treinos após cirurgia

Recentemente, Patrícia Poeta usou as redes sociais para comemorar sua volta aos treinos. A apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, precisou parar de realizar os exercícios físicos após passar por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica.

Nos Stories, ela compartilhou um vídeo após sair de sua consulta médica e contou que foi liberada para voltar a realizar atividades físicas. "Oh maravilha, recebi alta, graças a Deus. Depois da cirurgia de sinusite, doutor Antônio me deu alta. Vida que segue, vida normal. Agora vai dar para malhar", disse a famosa.

Depois, no feed, Patrícia postou um vídeo na academia. Para o treino, a apresentadora surgiu usando um macacão verde e prendeu o cabelo com um coque. "Depois de quase um mês, matando saudades de treinar. Graças a Deus agora 100% recuperada da cirurgia. Vambora cuidar da saúde… sempre!!", escreveu na legenda. Veja a publicação!

