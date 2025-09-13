María Antonieta, a Chiquinha do Chaves, recebe diagnóstico e médico diz: ‘Pode ser confundida’

Em conversa com a CARAS Brasil, médico analisa diagnóstico de María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do Chaves, que descobriu doença após internação

A atriz María Antonieta de las Nieves (78) conhecida mundialmente por interpretar a Chiquinha em Chaves, enfrentou recentes problemas de saúde que deixaram fãs em alerta. No fim de agosto, ela precisou ser hospitalizada depois de uma crise de ansiedade severa. Durante os exames, médicos identificaram deficiência de sódio no sangue, quadro chamado de hiponatremia, que pode estar diretamente ligado a sinais de deterioração neurológica.

Além disso, poucos dias depois, em 2 de setembro, a atriz sofreu uma queda em uma escada de teatro. Apesar do acidente, ela conseguiu se levantar sozinha e não teve ferimentos graves. Para entender os riscos do caso, a CARAS Brasil conversou com o neurologista Dr. Matheus Luis Castelan Trilico, que explicou por que a hiponatremia em idosos é uma condição de alta gravidade.

Riscos da hiponatremia em idosos

Segundo o especialista, os médicos diagnosticam a hiponatremia quando o nível de sódio no sangue cai abaixo de 135 mEq/L. Além disso, essa alteração comum em idosos pode trazer complicações neurológicas sérias.

“O sódio é fundamental para manter o equilíbrio hídrico cerebral e a função das células nervosas. Quando seus níveis caem, ocorre um fenômeno chamado edema cerebral: as células do cérebro absorvem água excessivamente, aumentando de volume e gerando pressão intracraniana perigosa”, explica o Dr. Matheus Trilico.

Entre os riscos mais graves, estão confusão mental, convulsões, alterações da consciência e até coma. Segundo o especialista, estudos já mostraram que idosos com hiponatremia têm maior risco de quedas, fraturas e internações prolongadas.

“O diagnóstico precoce e o tratamento especializado são essenciais para prevenir complicações irreversíveis e preservar a qualidade de vida do paciente idoso“, ressalta o neurologista.

Sinais que familiares devem observar

Outro ponto importante envolve os sintomas iniciais, que muitas vezes se confundem com outras doenças. Portanto, familiares devem ficar atentos aos primeiros sinais.

“Os primeiros sinais de hiponatremia em idosos frequentemente são sutis e podem ser confundidos com outras condições”, afirma o médico.

Ele destaca que familiares e cuidadores devem observar:

confusão mental;

sonolência excessiva ou agitação inexplicável;

náuseas, vômitos e dor de cabeça;

fraqueza muscular e cãibras;

instabilidade para caminhar e quedas frequentes.

“É importante observar alterações na coordenação motora e mudanças no comportamento, como dificuldade para realizar tarefas simples ou respostas inadequadas a perguntas. A deterioração rápida do estado mental em questão de horas ou dias é um sinal de alerta importante”, reforça.

Diferença entre hiponatremia, demência e delirium

Vale destacar que os sintomas da hiponatremia muitas vezes levam médicos e familiares a confundi-la com demência ou delirium. No entanto, o neurologista explica que podem existir diferenças importantes entre essas condições.

“A hiponatremia pode, em alguns casos, ser confundida com demência, delirium e outras condições neurológicas em idosos, representando um importante desafio diagnóstico”, explica o Dr. Trilico.

Segundo ele, a distinção está na velocidade de progressão:

a demência é gradual e evolui em meses ou anos;

o delirium é agudo, no entanto, costuma estar associado a infecções ou internações;

já a hiponatremia provoca deterioração mental rápida e, quando tratada, pode ter os sintomas revertidos.

“O reconhecimento precoce da hiponatremia como causa de alterações neurológicas é fundamental, pois o tratamento adequado pode reverter completamente os sintomas”, completa o especialista.

