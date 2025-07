Mari Fernandez cancela shows após diagnóstico de saúde ser agravado: 'Por orientação médica'

A cantora Mari Fernandez compartilhou que precisou cancelar dois shows que faria no Maranhão por motivos de saúde. Saiba o que aconteceu

A cantora Mari Fernandez precisou cancelar dois shows que faria no Maranhão por motivos de saúde. Em nota publicada nas redes sociais neste domingo, 27, sua equipe informou que a artista teve um agravamento em seu quadro de virose.

“Por orientações médicas, as apresentações da cantora Mari Fernandez de hoje, 27, em Paulo Ramos/ MA e amanhã, 28, em Pindará-Mirim/ MA serão canceladas. A cantora tem combatido uma virose nos últimos dias, e na manhã de hoje o estado foi agravado”, explicou a assessoria da artista.

“Sempre comprometida com seu trabalho, Mari Fernandez lamenta e espera reencontrar seu público em breve. Equipe Mari Fernandez”, finalizou o comunicado. Já a noiva dela, a influenciadora digital Júlia Ribeiro, compartilhou uma foto da cantora no hospital e tranquilizou: “Passando para dizer que ela tá melhorando. To cuidando dela”, garantiu.

Mari Fernandez no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

Mari Fernandez teve crise alérgica recentemente

Em abril deste ano, Mari Fernandez contou que precisou procurar atendimento médico por conta de uma crise alérgica."Hoje cedo eu tive uma crise alérgica e tive que ir no hospital. Mas graças a Deus está tudo bem. Só que fiquei pensando: às vezes, muitas vezes, quando estamos felizes, quando mostramos as nossas conquistas, e quando estamos mais próximos de Deus, as aprovações começam a aparecer para querer nos desanimar ", iniciou ela em seu desabafo.

E complementou: "Muitas pessoas se revelam com o tempo e, aos poucos, você percebe que nem todo mundo nesse mundo quer o seu bem e te ver feliz. Mas quem tem um Deus justo, tem tudo! Estou firme e forte para continuar fazendo o que mais amo na vida, trabalhar!". Após compartilhar que foi ao hospital, ela mostrou que conseguiu cumprir sua agenda de shows normalmente.

