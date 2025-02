Mari Fernandez sobre o Carnaval: 'Espero que se identifiquem com a minha música'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Mari Fernandez revela seus planos em relação ao Carnaval e ainda deixa recado para os fãs

Mari Fernandez, de 24 anos, lançou, recentemente, seu novo DVD, chamado Ao Vivo no Rio de Janeiro Vol.2, que traz a faixa Choro, Gelo e Gin, já está entre as mais tocadas do Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora revelou sua empolgação com a chegada do Carnaval. Ela disse que espera ver o público se conectando com sua música e aproveitando ao máximo a folia. Além disso, a estrela compartilhou que viverá um momento especial nesta temporada de festas, realizando um grande sonho.

A cantora está com altas expectativas para o Carnaval e com vontade de viver essa festa com alegria e responsabilidade. "Eu espero muito que o Carnaval seja muito feliz e alegre para mim. Que eu consiga levar alegria e diversão para as pessoas, mas, com moderação e consciência", iniciou Mari. Além disso, ela expressou seu desejo de ver seu novo sucesso sendo bem recebido pelo público. "E sobre 'Choro, Gelo e Gin', [espero] que consiga performar legal, que o meu público cante a música, que o povo se identifique com a música. Eu acho que é o principal!", completou.

Seus shows de Carnaval começaram no Sul, mas logo em seguida seguiram para o Rio de Janeiro, onde gravou seu último álbum. "Eu faço dois shows no Rio de Janeiro no Carnaval. A minha agenda começa no Rio Grande do Norte e, logo em seguida, faço um show no Rio de Janeiro no CarnaRildy e também no Camarote Armador", comentou.

Além de se apresentar no Rio de Janeiro, a artista pode realizar um grande sonho na cidade, onde já fez cerca de 67 shows. "Estou programando na minha agenda para tentar ir à apuração de votos das escolas de samba, porque eu nunca fui. Então, eu acho que vou estar no Rio de Janeiro durante as apurações de votos das escolas de samba", revelou.

Recado para os fãs

Mari deixa um recado especial aos fãs para agradecer pelo apoio e por tudo o que conquistou ao lado deles. "Eu quero falar para os meus fãs que eu amo muito eles! Eu sou muito feliz com tudo que a gente construiu juntos e muito feliz de ver que eles estão se conectando com a música. 'Choro, Gelo e Gin', 'Só Sei Ser Fiel' e todas as outras músicas do DVD. Espero muito que esse DVD possa transformar a vida de vocês. Que as músicas possam fazer parte de vários momentos da vida de vocês. Vocês são muito especiais para mim. Sem vocês, eu não chego em lugar nenhum", declarou.

