  Magérrima, Sandy esbanja flexibilidade em vídeo de yoga
Bem-estar e Saúde / Exercício

Magérrima, Sandy esbanja flexibilidade em vídeo de yoga

A cantora Sandy compartilhou um vídeo descontraído do seu exercício de yoga na fazenda da família. Assista aqui

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 12h11

Sandy
Sandy - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Sandy fez a alegria dos fãs nesta quinta-feira, 11, ao reaparecer nas redes sociais. Discreta, ela compartilhou um vídeo descontraído e sua flexibilidade roubou a cena.

A estrela mostrou um treino de yoga no deck da fazenda da família no interior. Nas imagens, ela surgiu com look justos e mostrou sua boa forma enquanto fazia as poses de yoga com agilidade.

“Onde eu queria estar agora…”, disse ela na legenda. Rapidamente, o post teve várias curtidas e comentários dos fãs da cantora. “Te ver feliz e vivendo é bom demais”, disse um seguidor. “Que linda”, declarou outro. “Invejei o alongamento”, comentou mais um. “Arrasa demais”, afirmou outro.

Declaração do namorado de Sandy

Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade concedeu uma rara entrevista sobre seu relacionamento com a artista. Ele contou sobre como anda o namoro e defendeu a escolha do casal de ter uma relação discreta e longe da mídia.

Em conversa com o repórter Rodrigo Assis, do Link Podcast, Pedro foi questionado sobre como anda o relacionamento e tentou despistar, mas elogiou a amada. “Tem que perguntar para ela. A gente está bem. Ela é incrível”, contou.

Logo depois, ele falou sobre a decisão de resguardar o relacionamento. "É melhor assim. Falar o mínimo possível. Quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece”, afirmou.

No último final de semana, Pedro e Sandy foram ao show do irmão dela, o cantor e músico Junior, em São Paulo. Os dois foram vistos pelos fãs no camarote. Recentemente, Sandy apareceu em uma foto com sua nova sogra, Maria Helena Carone Gomes, que é a mãe do médico Pedro Andrade. A irmã de Pedro, Moriza Andrade, mostrou uma foto de como foi a comemoração do aniversário da mãe em um vinhedo no interior. Na foto, ela mostrou a mãe com as amigas e Sandy, que surgiu ao fundo da imagem. Veja a imagem aqui

Leia também: Sandy faz rara aparição com a nova sogra em foto discreta

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Sandyvídeoiogayoga
Sandy Sandy   

