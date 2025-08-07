Sandy faz rara aparição com a nova sogra em foto discreta

A cantora Sandy marcou presença na celebração do aniversário da nova sogra, Maria Helena Carone Gomes e surgiu em foto discreta

A cantora Sandy marcou presença na celebração do aniversário da nova sogra, Maria Helena Carone Gomes, que é a mãe do médico Pedro Andrade. Sandy e Pedro assumiram o romance publicamente há poucos meses em uma rara aparição juntos em público. Agora, ela surgiu com a sogra e outras amigas em foto discreta.

A irmã de Pedro, Moriza Andrade, mostrou uma foto de como foi a comemoração do aniversário da mãe em um vinhedo no interior. Na foto, ela mostrou a mãe com as amigas e Sandy, que surgiu ao fundo da imagem.

Até o momento, Sandy não fez posts nas redes sociais com o namorado ou a família dele. Isso porque ela é discreta com sua vida pessoal e quase não compartilha detalhes da rotina longe do trabalho.

Sandy com a sogra em celebração de aniversário - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é a sogra de Sandy?

De acordo com o Jornal Extra, a mãe de Pedro Andrade é Maria Helena Carone Gomes e ela chamou a atenção por sua beleza. Com o perfil fechado nas redes sociais, ela teve algumas fotos circulando pela web e chamou a atenção por sua boa forma.

A publicação contou que Maria Helena é natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, e já foi dona de um restaurante. Na internet, ela costuma compartilhar fotos com os filhos e também reflexões espiritualistas.

Maria Helena, mãe de Pedro Andrade - Foto: Reprodução / Rede Sociais

Maria Helena e Pedro Andrade - Foto: Reprodução / Rede Sociais

O romance de Sandy e Pedro Andrade

A cantora Sandy assumiu o namoro com o médico Pedro Andrade. Em maio de 2025, os dois fizeram a primeira aparição juntos em um evento desde o início dos rumores sobre o romance.

Sandy e Pedro foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo. Eles chegaram ao local juntos e foram vistos de mãos dadas. A estrela chamou a atenção com um look vermelho enquanto o amado usava um modelito preto básico.

Vale lembrar que os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Porém, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o romance até o momento. Fotos deles juntos em viagens e até no carnaval circularam pela internet nos últimos meses, mas eles sempre discretos com o relacionamento e ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais.

Recentemente, a cantora até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem.

Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Sandy e os relacionamentos

O segundo episódio do programa Nesse Canto Eu Conto, do Multishow, trouxe relações mais intimistas da cantora Sandy, que é a apresentadora da nova atração. No episódio com Liniker, elas falaram sobre relacionamentos e Sandy aproveitou para revelar qual é a sua postura em uma relação.

Em um trecho da atração, a cantora disparou: "Eu me entrego muito em um relacionamento”, mas não citou nomes ou momentos da vida afetiva. Além disso, ela comentou sobre ter sua vida pautada pelo amor romântico em algumas ocasiões e que já quis que fosse menos entregue. "Até me incomoda ver o quanto minha vida é pautada pela questão do amor romântico. Isso é uma coisa muito grande às vezes, que às vezes eu até queria que fosse menos, sabe?", declarou.

Em um momento da conversa, Sandy ficou emocionada e com os olhos cheios de lágrimas ao ouvir Liniker falar sobre como vê o amor. "O amor, para o artista, é o momento mais sublime. É quem vai dar carinho depois das 40 mil pessoas para quem você cantou numa noite. Quem vai ser seu colo? Muitas vezes é o ar condicionado frio do hotel. Não é que é um amor-chaveiro. Não é isso. Mas é quem vai cuidar da nossa simplicidade, porque às vezes é difícil ser simples", contou.

Para encerrar o assunto, Sandy disse que não teme se jogar nos sentimentos. "Não dá tempo de não se entregar. A gente vai ficar vivendo as coisas pela metade?”, questionou.