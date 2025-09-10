Lexa revela cuidado com a saúde após diagnóstico de doença: 'Vim fazer'

A cantora Lexa usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para contar que reservou a manhã para cuidar da saúde. Veja mais!
A cantora Lexa usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para contar que reservou a manhã para cuidar da saúde. Diagnosticada com tireoidite de hashimoto, condição que pode afetar a memória e a saúde mental, ela mostrou que acompanha a doença com exames de rotina.
"Hoje eu vim fazer meu exame de imagem da tireoide! Tenho uma doença autoimune e sempre faço acompanhamento. Eu amo esse lugar! Uma clínica completa para a saúde da mulher em São Paulo", contou ela ao mostrar as opções de lanches disponíveis na unidade médica para quebrar o jejum.
Em 2023, Lexa falou sobre o diagnóstico durante participação em um podcast. "Fui fazer uns exames que minha ginecologista pediu. E aí eu descobriu que eu tenho uma doença chamada tireoidite de hashimoto... A minha memória parece que é meio curta, tenho esquecimentos o tempo inteiro. Percebi algumas coisas, mas o esquecimento era o pior de todos"
“As causas da doença ainda não são totalmente conhecidas, mas podem estar relacionadas a fatores genéticos ou ambientais, como estresse, acidentes ou cirurgias de grande porte. 'Quando recebi o diagnóstico, fiquei muito triste. Ninguém quer ter uma doença autoimune', desabafou Lexa.”
Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Fernanda Cortez, especialista em endocrinologia e diabetes, explicou alguns detalhes sobre a doença. Segundo ela, é preciso cuidados bem específicos para conseguir o diagnóstico.
"A Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune em que a tireoide se auto ataca, liberando anticorpos contra si mesma. Com o passar do tempo, essa inflamação causada por essa doença autoimune pode levar à inflamação da tireoide, e essa inflamação, ao longo do tempo, pode resultar em uma produção reduzida de hormônios, levando ao hipotiroidismo", disse.
"Portanto, são duas doenças distintas. A Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que pode coexistir com o hipotiroidismo, pois essa baixa produção de hormônios da tireoide pode se desenvolver a partir dela. Ela costuma destruir progressivamente as células da tireoide", completou.
Os sintomas da tireoidite de hashimoto são muito semelhantes aos do hipotiroidismo e incluem fadiga, sonolência excessiva, pensamento lento, dificuldade de memória, prisão de ventre, pele seca, unhas fracas, entre outros.
