Juliette surge inchada após protocolo estético e especialista explica: 'É necessário ter cautela'

A cantora Juliette Freire realizou um protocolo estético com 'esperma de salmão' e especialista explica como funciona e o quais são os cuidados
Juliette Freire voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar o resultado de uma nova série de procedimentos estéticos. A cantora apareceu com o rosto visivelmente inchado e contou que o tratamento incluía um protocolo conhecido como 'esperma de salmão', despertando curiosidade entre os fãs.
Para esclarecer os detalhes desse método que vem ganhando espaço em clínicas de estética, a CARAS Brasil conversou com Denize Peruzzo, especialista em harmonização facial e procedimentos estéticos.
Segundo a especialista, o nome pode causar estranhamento, mas o tratamento está longe de ser o que muitos imaginam.
"Apesar do nome curioso, o chamado "esperma de salmão" é, na verdade, um ativo altamente tecnológico extraído do DNA do esperma desse peixe, rico em polinucleotídeos — também conhecidos como PDRN (polydeoxyribonucleotide). É importante reforçar: não se trata do sêmen aplicado diretamente na pele, mas sim de um extrato biotecnológico purificado, com ação comprovada na regeneração celular", explica Denize.
Ainda de acordo com ela, os benefícios vão além da regeneração: "Estudos mostram que o PDRN ajuda a estimular a produção de colágeno, melhora a barreira de proteção da pele, suaviza a textura e reduz processos inflamatórios. Para potencializar esses efeitos, utilizamos tecnologias de drug delivery — métodos que facilitam a penetração dos ativos na pele", diz.
Nos protocolos, Denize revela que combina o PDRN com séruns da linha Renavór, variando conforme o perfil de cada paciente.
"Podemos aplicar após o laser de CO2 fracionado ou por microagulhamento com a Tinexpen, sempre com foco em personalização", detalha e cita os pontos:
A especialista ainda destaca o diferencial dos produtos: "Além disso, os séruns Renavór contam com os chamados drones cosméticos — ativos inteligentes, que conseguem identificar e atuar diretamente nos pontos que mais precisam de tratamento. É um avanço que permite resultados ainda mais precisos e eficazes".
Embora seja considerado seguro, o protocolo exige cuidado: "Como qualquer substância biotecnológica, é necessário ter cautela. Mesmo passando por processos rigorosos de purificação, o PDRN ainda é um ativo de origem animal. Isso significa que pessoas com histórico de alergia a frutos-do-mar, por exemplo, podem apresentar reações adversas, como vermelhidão ou inchaço", alerta a especialista.
Outro ponto destacado por Denize é a importância da técnica: "Se mal aplicada ou feita por profissionais não qualificados, há risco de infecção, irritação e má absorção do produto. Por isso, esse tipo de protocolo deve ser feito apenas por especialistas capacitados, com profundo conhecimento em drug delivery e estética médica, respeitando sempre as necessidades únicas da pele de cada paciente".
Denize explica que o procedimento já pode ser realizado em território nacional, desde que respeite as normas regulatórias.
"Sim, ele pode ser utilizado em clínicas de harmonização facial no Brasil, desde que o profissional seja habilitado e o produto esteja registrado na Anvisa — o que garante a procedência e segurança do ativo", afirma.
Por fim, a médica ressalta que o sucesso do tratamento depende muito mais da conduta clínica do que do local onde é feito:
"Mais do que o local de aplicação, o fundamental é a avaliação clínica bem-feita, a indicação correta e o domínio das técnicas. O protocolo é seguro, mas, como em todo tratamento estético, o conhecimento técnico é o que garante o sucesso".
Ver essa foto no Instagram
Dra. Denize Peruzzo é dentista por formação, referência nacional em harmonização facial, especialmente em técnicas que priorizam a naturalidade. Com mais de 15 anos de experiência, ela se destacou por sua abordagem inovadora que combina ácido hialurônico com bioestimuladores para resultados duradouros e discreto. Além de professora e palestrante internacional, Dra. Denize é uma defensora do conceito de que a estética vai além da volumização exagerada, promovendo técnicas que valorizam as características individuais de cada paciente e mantendo uma aparência natural e atualizada, tendência inclusive, entre famosas. CRO/SP 144.387.
Saiba mais!
Médico alerta para sinais de doença que afetou Jakelyne Oliveira: 'A pessoa pode sentir...'
É SEGURO?
Psicanalista expõe verdade por trás da perda de peso rápida de Gracyanne Barbosa: 'É muito sério'
O QUE ELA TEM?
Médica sobre quadro de María Antonieta, a Chiquinha do Chaves: 'Interfere no funcionamento normal'
|Graciele Lacerda reúne a família na festa de mesversário da filha
|Médico alerta para sinais de doença que afetou Jakelyne Oliveira: 'A pessoa pode sentir...'
|Cacau Protásio revela diagnóstico e fala sobre desafios nas gravações
|Fátima Bernardes celebra fase independente: 'Possibilidade de estar mais livre'
|Nadja Haddad emociona ao relembrar últimos momentos com a mãe: 'Partiu devagarinho'
|Carolina Dieckmann explica risada em cena de Vale Tudo
|Êta Mundo Melhor!: Ernesto expõe segredo de Zulma e gera revolta nas crianças
|Alok celebra 34 anos com família em comemoração intimista
|Maria Cavalcante se derrete ao postar foto inédita com o marido e a filha
|Rodrigo Hilbert reflete sobre paternidade e fase atual com a filha caçula