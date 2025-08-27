Juliette surge inchada após protocolo estético e especialista explica: 'É necessário ter cautela'

A cantora Juliette Freire realizou um protocolo estético com 'esperma de salmão' e especialista explica como funciona e o quais são os cuidados

Juliette Freire voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar o resultado de uma nova série de procedimentos estéticos. A cantora apareceu com o rosto visivelmente inchado e contou que o tratamento incluía um protocolo conhecido como 'esperma de salmão', despertando curiosidade entre os fãs.

Para esclarecer os detalhes desse método que vem ganhando espaço em clínicas de estética, a CARAS Brasil conversou com Denize Peruzzo, especialista em harmonização facial e procedimentos estéticos.

O que é o protocolo com 'esperma de salmão'?

Segundo a especialista, o nome pode causar estranhamento, mas o tratamento está longe de ser o que muitos imaginam.

"Apesar do nome curioso, o chamado "esperma de salmão" é, na verdade, um ativo altamente tecnológico extraído do DNA do esperma desse peixe, rico em polinucleotídeos — também conhecidos como PDRN (polydeoxyribonucleotide). É importante reforçar: não se trata do sêmen aplicado diretamente na pele, mas sim de um extrato biotecnológico purificado, com ação comprovada na regeneração celular", explica Denize.

Ainda de acordo com ela, os benefícios vão além da regeneração: "Estudos mostram que o PDRN ajuda a estimular a produção de colágeno, melhora a barreira de proteção da pele, suaviza a textura e reduz processos inflamatórios. Para potencializar esses efeitos, utilizamos tecnologias de drug delivery — métodos que facilitam a penetração dos ativos na pele", diz.

Nos protocolos, Denize revela que combina o PDRN com séruns da linha Renavór, variando conforme o perfil de cada paciente.

"Podemos aplicar após o laser de CO2 fracionado ou por microagulhamento com a Tinexpen, sempre com foco em personalização", detalha e cita os pontos:

Glow: hidratação profunda para todos os tipos de pele.

Nuance: indicado para uniformizar o tom e tratar manchas.

Revix: voltado para rejuvenescimento e estímulo de colágeno.

A especialista ainda destaca o diferencial dos produtos: "Além disso, os séruns Renavór contam com os chamados drones cosméticos — ativos inteligentes, que conseguem identificar e atuar diretamente nos pontos que mais precisam de tratamento. É um avanço que permite resultados ainda mais precisos e eficazes".

Há riscos ou contraindicações no uso do 'esperma de salmão'?

Embora seja considerado seguro, o protocolo exige cuidado: "Como qualquer substância biotecnológica, é necessário ter cautela. Mesmo passando por processos rigorosos de purificação, o PDRN ainda é um ativo de origem animal. Isso significa que pessoas com histórico de alergia a frutos-do-mar, por exemplo, podem apresentar reações adversas, como vermelhidão ou inchaço", alerta a especialista.

Outro ponto destacado por Denize é a importância da técnica: "Se mal aplicada ou feita por profissionais não qualificados, há risco de infecção, irritação e má absorção do produto. Por isso, esse tipo de protocolo deve ser feito apenas por especialistas capacitados, com profundo conhecimento em drug delivery e estética médica, respeitando sempre as necessidades únicas da pele de cada paciente".

O protocolo já é permitido em clínicas no Brasil?

Denize explica que o procedimento já pode ser realizado em território nacional, desde que respeite as normas regulatórias.

"Sim, ele pode ser utilizado em clínicas de harmonização facial no Brasil, desde que o profissional seja habilitado e o produto esteja registrado na Anvisa — o que garante a procedência e segurança do ativo", afirma.

Por fim, a médica ressalta que o sucesso do tratamento depende muito mais da conduta clínica do que do local onde é feito:

"Mais do que o local de aplicação, o fundamental é a avaliação clínica bem-feita, a indicação correta e o domínio das técnicas. O protocolo é seguro, mas, como em todo tratamento estético, o conhecimento técnico é o que garante o sucesso".

