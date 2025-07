Juliette aparece com o rosto inchado após tratamento estético

A cantora e ex-BBB Juliette Freire mostra como ficou o seu rosto após fazer tratamento estético com esperma de salmão

A cantora e ex-BBB Juliette Freire decidiu cuidar de sua beleza com um tratamento de pele inusitado. A estrela fez um protocolo que envolve a aplicação de esperma de salmão no rosto com o objetivo de ajudar na regeneração da pele.

Por causa do procedimento, ela ficou com o rosto inchado nesta quarta-feira, 23. Ela acordou com o rosto inchado e apareceu nas redes sociais para mostrar. Porém, esta é uma reação normal após o tratamento estético.

"É que antes da beleza vem a humilhação! Ele [o médico dermatologista] disse que eu ia acordar igual a um baiacu...então temos um baiacu! Tá tudo muito inchado!", brincou ela.

De acordo com o site Gshow, Juliette fez vários tratamentos no rosto, como laser de CO2, bioestimulador de colágeno no pescoço, protocolo com esperma de salmão e ultrassom.

Amiga de Juliette foi assassinada

A cantora Juliette usou as redes sociais para falar sobre uma triste notícia envolvendo uma de suas amigas de infância, Clarissa Costa Gomes. A jovem enfermeira foi morta a facadas pelo ex-namorado em Fortaleza, Ceará.

Em seu perfil oficial, Juliette lamentou o crime bárbaro e contou que não conseguia parar de pensar na amiga. "Hoje eu recebi uma notícia muito triste. Uma amiga, Clarissa, foi morta a facadas pelo namorado. Desde que eu recebi a notícia, estou o tempo inteiro me arrepiando, angustiada", iniciou a campeã do BBB 21, da TV Globo.

"Eu convivi com a Clarissa, uma menina maravilhosa. Era o primeiro namorado dela. Uma menina estudiosa, educada, doce, enfermeira neonatal, cuidava dos bebezinhos. A gente nunca soube de absolutamente nada, se era um relacionamento tóxico, nunca teve um indício de violência. Simplesmente hoje, a gente acorda com a notícia", continuou ela.

Em seguida, Juliette deixou um alerta ao público sobre a importância de denunciar qualquer tipo de violência: "Se você estiver em uma relação minimamente violenta, não permaneça. Peça ajuda. A gente queria muito que ela tivesse pedido ajuda, para conseguir evitar isso. A gente nunca viu nada do tipo [violência no relacionamento de Clarissa]. Se era, era muito escondido, e ela guardava muito", disse.

"Eu precisava falar sobre isso porque estava angustiada. Eu quero alertar todo mundo que está vivendo uma situação minimamente semelhante, não deixe isso acontecer, não é brincadeira. E deixar meu afeto a família", completou Juliette.

