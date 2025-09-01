Juliette exibe inchaço após protocolo e especialista diz: 'O segredo está no planejamento'

Em entrevista para CARAS Brasil, especialista detalha cuidados necessários em protocolos combinados como o feito por Juliette Freire

Juliette Freire (35) voltou a movimentar as redes sociais ao exibir o resultado de uma sequência de procedimentos estéticos. Entre eles, chamou atenção o uso de um protocolo que tem como base o chamado 'esperma de salmão'. Nas imagens compartilhadas, a cantora apareceu com o rosto visivelmente inchado e fez questão de explicar os detalhes da técnica, mostrando como sua pele ficou logo após a sessão.

Para entender os efeitos desse tipo de tratamento e os riscos de combinar vários protocolos em um curto espaço de tempo, a CARAS Brasil conversou com Denize Peruzzo, especialista em procedimentos estéticos e harmonização facial.

Inchaço após procedimentos estéticos é normal?

Segundo a especialista, o inchaço relatado por Juliette não é motivo de surpresa: “Sim, o inchaço pode acontecer e, muitas vezes, é uma resposta natural do nosso organismo a procedimentos que ativam a pele em diferentes camadas”, explica Denize.

Ela reforça que o tempo de reação do corpo depende da intensidade e da frequência dos tratamentos: “Quando realizamos várias técnicas em sequência ou com intervalos muito curtos, o tecido pode reagir com mais intensidade. Mas esse inchaço geralmente é transitório — dura de dois a três dias, variando conforme o tipo de procedimento, sensibilidade individual e técnica usada”, detalha.

Para evitar desconfortos, Denize faz um alerta importante: “O segredo está no planejamento: respeitar o tempo de recuperação da pele e os limites fisiológicos de cada paciente é essencial para evitar desconfortos e garantir resultados seguros.”

Combinação de técnicas pode ser segura?

Juliette contou que passou por diferentes protocolos em sequência, como laser, ultrassom e bioestimulador. A especialista confirma que a prática pode, sim, trazer benefícios, mas exige cautela.

“A combinação de técnicas pode, sim, trazer excelentes resultados — especialmente para quem tem uma rotina intensa e não pode se afastar por longos períodos para recuperação. No entanto, segurança é a palavra-chave”, afirma.

O diferencial, segundo Denize, está no profissional responsável: “O sucesso da associação depende do conhecimento técnico do profissional, da avaliação detalhada de cada pele e de um plano personalizado, que leve em conta o tempo de resposta do organismo.”

Por fim, ela destaca que, quando bem conduzido, o resultado pode ser ainda mais satisfatório: “Quando bem conduzido, o tratamento combinado otimiza os resultados e minimiza o tempo de inatividade, sem colocar a saúde da pele em risco.”

