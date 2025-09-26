Juliana Paes revela diagnóstico e psicóloga alerta: ‘Também impacta na família’

A atriz Juliana Paes revela luta contra transtornos por excesso de trabalho e psicóloga explica como a sobrecarga profissional afeta a saúde

A atriz Juliana Paes chamou atenção ao revelar que enfrentou depressão e ansiedade causadas pelo excesso de trabalho. A declaração, feita em entrevista recente, reacende o debate sobre como a sobrecarga profissional pode comprometer a saúde mental.

Pressão e cobrança constante

Para analisar o caso, a psicóloga Leticia de Oliveira conversou com a CARAS Brasil e destacou os riscos enfrentados por mulheres que acumulam funções. Segundo ela:

“Os papéis, à medida que a mulher — e também a mãe — vão se tornando adultos, vão se sobrepondo. Principalmente para a mulher, que acaba sendo cobrada em relação à maternidade, a figura pública que é cobrada por estar em forma e, ao mesmo tempo, ser uma boa mulher, ter uma boa desenvoltura nos seus papéis em novelas e séries.”

A especialista ainda ressaltou o peso da responsabilidade financeira para quem vive sob os holofotes:

“Ela declara que tem uma responsabilidade financeira. É um peso muito grande sentir que, se você não performar bem ou se o público não gostar da sua performance, isso impacta não só o seu ego, a sua vaidade, mas também a qualidade de vida da sua família.”

Consequências para a saúde mental

Leticia alerta que essa cobrança pode gerar ansiedade e, em muitos casos, depressão:

“Esse peso, essa responsabilidade de ser provedor, de ser uma figura pública, aumenta a ansiedade, gera muitas vezes insegurança e pode levar à depressão. É bom falar sobre isso, é bom não abraçar o mundo.”

Para a psicóloga, buscar equilíbrio é essencial:

“Talvez, financeiramente, por ter mais capacidade de ganhar dinheiro, ela possa contribuir, mas não deve colocar isso como uma obrigação. À medida que tiramos um pouco desses pesos e delegamos para outras pessoas, também ficamos menos ansiosas e com menos chance de depressão.”

