Jennifer Aniston comeu mesmo prato durante gravações e médico alerta: 'pode afetar...'

Jennifer Aniston comeu apenas um prato durante gravações de série; em conversa com a CARAS Brasil, o médico Marcelo Silva fez um alerta sobre o caso

Jennifer Aniston revelou sobre ter comido a mesma salada durante as gravações de Friends (que durou 10 temporadas). A atriz fez uma versão da salada Cobb, que consiste em grão de bico, queijo pecorino, abacate, folhas e outros ingredientes. Em conversa com a CARAS Brasil, o nutrólogo Marcelo Silva alertou para este tipo de dieta bem restritiva.

É saudável?

Sobre a questão de ser saudável, o médico analisou e revelou: "Quando a gente mantém um prato fixo por tantos anos, mesmo que ele pareça saudável, existe um risco de sobrecarga em determinados nutrientes e de desenvolver intolerâncias alimentares. Além disso, alguns ingredientes, como trigo e leguminosas, podem favorecer processos inflamatórios em pessoas predispostas. Essa repetição pode afetar o intestino, a imunidade e até contribuir para o surgimento de doenças autoimunes."

Sobre os alimentos que compõem a salada, junto com os já citados, ela incluia cebola roxa, hortelã, pepino, agrião, e mais. O nutrólogo avalia que são ótimas fontes de nutrientes, porém existem riscos:

"Esses alimentos até fornecem fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, mas ainda assim não oferecem tudo o que o corpo precisa, especialmente proteínas de alto valor biológico. Proteínas são fundamentais para formar músculos, pele, cabelo, unhas, hormônios e neurotransmissores como dopamina e serotonina, ligados ao prazer e bem-estar. Outro ponto é que alguns ingredientes, como a cebola roxa e o grão-de-bico, são ricos em FODMAPs, que podem gerar gases e desconforto intestinal, afetando inclusive o humor. Já o trigo, por exemplo, em pessoas sensíveis, pode prejudicar memória, foco e até piorar quadros de déficit de atenção."

Desvantagem do cardápio

Existe uma desvantagem bem complicada, segundo analisa o médico. A grande questão é a falta de variedade de alimentos: "A grande desvantagem é a monotonia alimentar, que pode levar à carência de nutrientes importantes. Esse tipo de prato também não supre as necessidades de proteína e pode aumentar a inflamação em algumas pessoas. Por outro lado, é uma refeição que ajuda na manutenção do peso, já que é rica em fibras, tem baixa densidade calórica e ainda fornece antioxidantes e gorduras boas. Mas existem formas mais completas e equilibradas de manter o peso, como priorizar proteínas de alto valor biológico, boas fontes de gordura e carboidratos complexos, como batata-doce e mandioca."

