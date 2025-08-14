CARAS Brasil
  2. Médico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'
Bem-estar e Saúde / ALIMENTAÇÃO

Médico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'

Em conversa com a CARAS Brasil, o médico Marcelo Silva explica a dieta que faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; saiba tudo

Dr.Marcelo Silva e Murilo Rocha
por Dr.Marcelo Silva e Murilo Rocha

Publicado em 14/08/2025, às 14h15

Bruna Marquezine
Dieta faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; médico explica - Getty Images

Uma dieta tem feito sucesso entre as famosas, como Bruna Marquezine, há algum tempo: trata-se de um cardápio mais voltado a alimentação restritiva com base na dieta mediterrânea. Chamada de pescetariana, o foco nela é, justamente, usar proteínas que vem do mar. Em conversa com a CARAS Brasil, o médico Marcelo Silva explicou o motivo do sucesso e falou sobre os benefícios que a mesma pode trazer ao corpo, bem como alguns alertas e contraindicações.

O que é a dieta pescetariana?

O nutrólogo formado pela USP explica que esta forma de alimentação é uma variante da dieta mediterrânea - reconhecida como uma das mais saudáveis mundialmente. Ele pontua: "Basicamente, ela se caracteriza pelo consumo predominante de vegetais, legumes, frutas, grãos integrais e oleaginosas, mas com a inclusão de peixes e frutos do mar como principal fonte de proteína animal. Os famosos a adotam porque oferece os benefícios do padrão alimentar mediterrâneo, aliado a um perfil mais 'leve' de proteína — especialmente peixes de águas profundas, ricos em ômega 3 — sem abrir mão de nutrientes de alto valor biológico que são difíceis de obter apenas dos vegetais. Essa flexibilidade também agrada pessoas que não se adaptam ao vegetarianismo ou veganismo estrito, mas que querem manter uma imagem associada a hábitos saudáveis e sustentáveis."

Benefícios

Sobre os pontos positivos, Marcelo acrescenta que são "amplos" e "amplamente documentados", os listando logo abaixo:

  • Saúde cardiovascular: o consumo de ômega 3 de peixes de águas frias e profundas ajuda a reduzir inflamações, melhorar o perfil lipídico e proteger o coração;
  • Função cognitiva: o ômega 3 é fundamental para o bom funcionamento cerebral, podendo ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas;
  • Composição corporal: por fornecer proteína de alto valor biológico e promover maior saciedade, auxilia no ganho de massa magra e na redução de gordura corporal;
  • Saúde da pele, ossos e imunidade: devido à boa ingestão de micronutrientes e gorduras saudáveis.

Sobre os riscos, ele explica que se assemelha aos mesmos de qualquer dieta mal planejada, sendo assim, ter uma deficiência nutricional se não houver uma boa variedade de vegetais e proteínas permitidas. Ele alerta que um dos maiores cuidados é tomar cuidado para evitar a contaminação de metais pesados de origem dos peixes.

Existem contraindicações?

A dieta pescetariana, assim como muitas, não é apropriada para alguns casos: pessoas com alergia; indivíduos que precisam restringir consumo de proteína animal por razões médicas. O médico pontua que há um cuidado extra para aqueles que tem uma doença renal em estágio avançado por conta da ingestão de proteína: "Outro ponto importante é que, embora inclua vegetais, a dieta deve ser planejada para evitar excesso de alimentos ricos em FODMAPs— carboidratos fermentáveis que podem aumentar gases, distensão abdominal e alterar a microbiota intestinal, predispondo a alterações de humor e sono em pessoas sensíveis", finaliza Marcelo.

Dr.Marcelo Silva e Murilo Rocha

Dr. Marcelo Silva (CRM 107.18 MT | CRM-SP 153.750)Médico especialista em Nutrologia pela USP, com formação internacional em tratamento da obesidade, com cursos como - Blackburn Course in Obesity Medicine da Harvard Medical School. CEO do Complexo Afthonos, maior complexo no seguinte do Centro oeste, referência nacional em medicina integrativa, prevencao de doencas,  longevidade e emagrecimento. Com mais de 15 mil pacientes atendidos ao longo de 8 anos de atuação, é reconhecido por sua abordagem moderna, provocadora e sem modismos, unindo ciência, saúde preventiva e qualidade de vida.

