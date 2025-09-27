Isabelle Nogueira revela exames e médica alerta para maternidade futura: ‘Não é garantia’

Ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira (32) compartilhou com os seguidores um momento de reflexão importante. Ela contou que está considerando o congelamento de óvulos para preservar a fertilidade.

A artista relatou que passou por uma consulta inicial com uma especialista e que seus exames atuais indicam a possibilidade de engravidar naturalmente. No entanto, a quantidade de óvulos para sua idade mostra que a decisão de preservação precisa ser tomada em breve.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema, a CARAS Brasil ouviu a ginecologista Fabiane Gama, que destacou a importância de avaliação individual.

“Cada mulher deve avaliar seu caso individualmente. Em geral, após os 30 anos a reserva ovariana começa a cair, mas a decisão depende de exames e planejamento pessoal”, afirmou a médica.

Segundo a especialista, os principais exames para avaliar a quantidade e qualidade dos óvulos antes do congelamento são a dosagem do hormônio antimülleriano (AMH), FSH, ultrassonografia transvaginal e a contagem de folículos antrais.

Sucesso e riscos do procedimento

Muitas mulheres acreditam que o congelamento de óvulos garante gravidez futura, mas Fabiane Gama faz um alerta:

“Não é garantia de gravidez. O congelamento aumenta as chances futuras, mas o sucesso depende da idade no momento da coleta, da qualidade dos óvulos e de outros fatores de saúde.”

Leia também: Isabelle Nogueira entrega sobre seleção para o BBB: ‘Desde o primeiro momento’

Sobre os riscos, a médica destaca que são baixos, incluindo desconforto abdominal, inchaço e, raramente, a síndrome de hiperestimulação ovariana: “O processo é seguro quando bem acompanhado”, reforçou.

Idade faz diferença na qualidade dos óvulos

A idade, mesmo com o congelamento, continua sendo determinante: “Sim, a idade pesa. Congelar aos 32 anos oferece óvulos em melhor qualidade do que esperar alguns anos, aumentando as chances de sucesso no futuro“, explicou Fabiane.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: