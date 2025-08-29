Isabelle Nogueira entrega sobre seleção para o BBB: 'Desde o primeiro momento'

Isabelle Nogueira, a Cunhã, foi uma das finalistas do BBB 24; em entrevista à CARAS TV, ela relembra inscrição para a casa mais vigiada do Brasil
Isabelle Nogueira (32) conquistou o Brasil ao participar do BBB 24 e se consagrou como uma das finalistas de sua edição. Em entrevista exclusiva à CARAS TV, ela detalhou a trajetória após a participação no reality show e como se tornou ídolo para milhares de seguidores em suas redes.
Nascida em Manaus, no Amazonas, durante sua passagem pelo confinamento, a artista utilizou a plataforma de alcance nacional da TV Globo para projetar a cultura de sua terra natal para o resto do país. Isabelle relembra que fez confiante a inscrição para o BBB.
"Eu nunca tinha feito uma inscrição, quando cheguei em 2023, as pessoas me falavam: 'Cunhã e a tua inscrição?'. Eu sentia que no dia que eu fizesse a inscrição, teria que estar preparada. Foi como se eu tivesse me preparado, eu sabia que no dia que eu fizesse, ia acontecer", declara.
A ex-bbb confessa sentimento de alegria por ter realizado a cadeira elétrica, uma fase crucial do processo seletivo, uma entrevista final com a produção, psicólogos e diretores do programa, onde os candidatos são avaliados sob pressão e questionados sobre suas personalidades.
À época, o grande diretor do programa era Boninho (63) e Isabelle Nogueira entrega que, desde o primeiro momento, ele fez parte da seleção do programa. Ela relembra que muitas pessoas estavam nervosas, mas este não foi seu caso.
"Fiz todo o processo. A primeira etapa, falavam que não era com o Boninho, [só que] desde o primeiro momento foi com o Boninho. Algumas pessoas estavam tensas, falavam: 'cuidado com a cadeira elétrica'. Eu dizia pode acontecer o que acontecer, mas eu vou marcar essa cadeira elétrica!", relembra.
Ao ser questionada se a rotina acelerada do Big Brother influenciou no ritmo do namoro, a influenciadora foi direta: “Pela minha experiência de relacionamento pós-Big Brother, é muito delicado viver um relacionamento depois do programa, ainda mais quando se sai junto na final.”
Sobre a exposição de sua vida pessoal, a amazonense reforça que sempre prezou pela discrição, mesmo antes da fama nacional: “Sempre fui uma pessoa que tinha uma vida mais exposta na minha região, não em nível nacional, como é hoje. Sempre tive relacionamentos extremamente longos e duradouros. E sempre fui muito reservada na minha vida sentimental, na minha vida amorosa. Por vários motivos.”
Isabelle reforça que, embora não esconda sua vida pessoal, prefere não fazer dela o centro de tudo: “Sempre fui muito reservada na minha vida sentimental, amorosa. E gosto muito de ser assim. Porque também quero contribuir com muitas outras pautas. Acho que minha vida é vista, é aberta pra todo mundo. Não tenho vergonha de absolutamente nada. Mas realmente não quero que isso se torne a única pauta”, finaliza a ex-BBB.
Confira na íntegra à entrevista completa de Isabelle Nogueira à CARAS TV:
