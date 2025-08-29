Isabelle Nogueira entrega sobre seleção para o BBB: 'Desde o primeiro momento'

Isabelle Nogueira, a Cunhã, foi uma das finalistas do BBB 24; em entrevista à CARAS TV, ela relembra inscrição para a casa mais vigiada do Brasil

Isabelle Nogueira (32) conquistou o Brasil ao participar do BBB 24 e se consagrou como uma das finalistas de sua edição. Em entrevista exclusiva à CARAS TV, ela detalhou a trajetória após a participação no reality show e como se tornou ídolo para milhares de seguidores em suas redes.

Nascida em Manaus, no Amazonas, durante sua passagem pelo confinamento, a artista utilizou a plataforma de alcance nacional da TV Globo para projetar a cultura de sua terra natal para o resto do país. Isabelle relembra que fez confiante a inscrição para o BBB.

"Eu nunca tinha feito uma inscrição, quando cheguei em 2023, as pessoas me falavam: 'Cunhã e a tua inscrição?'. Eu sentia que no dia que eu fizesse a inscrição, teria que estar preparada. Foi como se eu tivesse me preparado, eu sabia que no dia que eu fizesse, ia acontecer", declara.

Como foi a inscrição?

A ex-bbb confessa sentimento de alegria por ter realizado a cadeira elétrica, uma fase crucial do processo seletivo, uma entrevista final com a produção, psicólogos e diretores do programa, onde os candidatos são avaliados sob pressão e questionados sobre suas personalidades.

À época, o grande diretor do programa era Boninho (63) e Isabelle Nogueira entrega que, desde o primeiro momento, ele fez parte da seleção do programa. Ela relembra que muitas pessoas estavam nervosas, mas este não foi seu caso.

"Fiz todo o processo. A primeira etapa, falavam que não era com o Boninho, [só que] desde o primeiro momento foi com o Boninho. Algumas pessoas estavam tensas, falavam: 'cuidado com a cadeira elétrica'. Eu dizia pode acontecer o que acontecer, mas eu vou marcar essa cadeira elétrica!", relembra.

Pressão após o BBB

Ao ser questionada se a rotina acelerada do Big Brother influenciou no ritmo do namoro, a influenciadora foi direta: “Pela minha experiência de relacionamento pós-Big Brother, é muito delicado viver um relacionamento depois do programa, ainda mais quando se sai junto na final.”

Sobre a exposição de sua vida pessoal, a amazonense reforça que sempre prezou pela discrição, mesmo antes da fama nacional: “Sempre fui uma pessoa que tinha uma vida mais exposta na minha região, não em nível nacional, como é hoje. Sempre tive relacionamentos extremamente longos e duradouros. E sempre fui muito reservada na minha vida sentimental, na minha vida amorosa. Por vários motivos.”

Mais que pautas de relacionamento

Isabelle reforça que, embora não esconda sua vida pessoal, prefere não fazer dela o centro de tudo: “Sempre fui muito reservada na minha vida sentimental, amorosa. E gosto muito de ser assim. Porque também quero contribuir com muitas outras pautas. Acho que minha vida é vista, é aberta pra todo mundo. Não tenho vergonha de absolutamente nada. Mas realmente não quero que isso se torne a única pauta”, finaliza a ex-BBB.

