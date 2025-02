Internada, esposa de Arlindo Cruz samba no hospital: ‘Passou! Ufa’

Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz está internada e mostra disposição ao surgir dançando no quarto do hospital

A empresária Babi Cruz, que é esposa de Arlindo Cruz, está internada para tratar a diverticulite, mas não se deixou abalar pelo problema de saúde. Ela garantiu que está se recuperando e até saiu dançando pelo quarto do hospital.

Em novas imagens, ela apareceu sambando e se divertindo no hospital para celebrar a proximidade do carnaval de 2025. “Alô, Sapucaí! Lá vou eu kkkkk!!! Vamos sorrir pro perigo. Ele tem medo de nós. Força, fé e autoconfiança! Deus é bom o tempo todo. Tem Globeleza e maluca beleza. Passouuuu! Ufa", disse ela.

Babi Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Babi Cruz?

Babi Cruz contou os detalhes de sua saúde em um post nas redes sociais. Ela afirmou que está sendo medicada após sentir dores por causa da diverticulite. "Então, minha gente... Às vezes a gente se programa para estar em determinado lugar, em determinado horário, em determinado dia, só que a gente não conta com a programação de Deus. Às vezes, numa determinada curva, tem algo que seu pneu fura e você tem que parar", iniciou ela.

"Então eu estou aqui internadinha, uma diverticulite me parou. Dói demais, dói muito e é um tratamento meio severo. Tem que ter antibiótico na veia por determinados dias e muito analgésico para poder aguentar a dor. Quem já passou por isso sabe", completou a empresária.

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Com as bênçãos de Deus e dos meus Orixás estou bem !

O pior da crise de diverticulite passou e é muita dor. Já estou bem, medicada e assistida. Por essas e outras expereriências da vida que acontecem surpreendentemente é que reafirmo o quanto devemos viver com intensidade e, claro, responsabilidade."

"A vida é uma só, muito breve, efêmera... Não somos, estamos nesse plano em quaisquer das situações, seja no campo, econômico, profissionais vulnerávelmente livres de tudo o que pode acontecer.

Fica aqui meu relato, minha experiencia e meu alerta a todos. Vamos aproveitar o inicio do ano para fazer exames de rotina, cuidar de dentro pra fora, cuidar de quem te ama. A saúde importa", refletiu.