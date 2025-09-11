Influenciador sofre com problema nos olhos por excesso de cafeína: 'Do nada'

O influenciador e modelo Mateus Verdelho usou as redes sociais para compartilhar que apresentou problemas nos olhos devido ao excesso de cafeína
O influenciador e modeloMateus Verdelho usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para compartilhar que apresentou problemas nos olhos devido ao excesso de cafeína. Nos vídeos, ele comentou sobre o consumo diário de café e afirmou que isso causou palpitações nas pálpebras.
"Vou dar um relato que estava acontecendo comigo já fazia uns quatro meses. Até fui ao oftalmo. Eu estava com um negócio no olho, sabe quando a pálpebra fica pulando, do nada assim, se está parado fica pulando o dia inteiro, e aí eu fui lá no oftalmo o cara falou: 'não tem nada a ver com oftalmo. Isso daí é relacionado ao estresse'. Aí pensei: não é possível, estava ali sempre, toda hora, todo dia, e só piorando",iniciou Verdelho.
"No sábado eu tomei minhas talagadas de café - de manhã eu faço um cafezão longo, assim, coado - e tomei dois cafés esse dia e à tarde eu tomei uns três Red Bulls. Cara, minha pálpebra parecia que estava viva. Aí decidi fazer um teste: ficar sem cafeína. Domingo já cortei, tanto é que eu estou tomando café descafeinado todo dia pra dar aquela enganada, né? É uma coisa tomar café sem álcool, mas é o que temos", completou ele.
"Cortei domingo, segunda, ontem, quando deu uma boa diminuída e hoje, zero, meu olho está normal de novo. Por que eu estou falando isso? O poder que tem a cafeína, os benefícios, se você não souber usar, ela pode te prejudicar. Prejudicar não, não é essa palavra, é saber usar ao seu favor, porque a cafeína é uma substância, se você souber usar ela vai ser muito boa pra você, muito boa. E se você não souber usar, ela vai ser prejudicial, igual estava sendo pra mim", finalizou Verdelho.
