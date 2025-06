Grazi Massafera revela vício e especialista dispara: 'Afeta como droga'

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Juliana Bayeux esclareceu algumas dúvidas sobre vício de Grazi Massafera e como afeta saúde feminina

A atriz Grazi Massafera faz um desabafo nas redes sociais: ela afirmou ter um vício em açúcar, principalmente durante a Tensão Pré-Menstrual (TPM). Em tom de sinceridade, a artista não apenas fez a revelação, como comparou o consumo exagerado de doces ao de bebidas alcoólicas. Mas será que essa comparação faz sentido do ponto de vista da saúde?

Para entender melhor os impactos do açúcar no corpo, especialmente no organismo feminino, a CARAS Brasil conversou com a nutricionista Juliana Bayeux, que explicou como o consumo excessivo pode afetar cérebro, fígado e até o humor.

O açúcar realmente age no corpo como o álcool?

A comparação feita por Grazi Massafera não é exagerada, segundo Bayeux: "Sim, essa comparação tem fundamento. O consumo excessivo de açúcar, especialmente da frutose presente em muitos produtos industrializados, pode sobrecarregar o fígado de maneira semelhante ao álcool, favorecendo o acúmulo de gordura hepática (esteatose)."

O efeito no cérebro também é semelhante ao provocado por substâncias consideradas altamente viciantes: "Além disso, do ponto de vista cerebral, o açúcar ativa os mesmos circuitos de recompensa que substâncias como o álcool e até drogas, promovendo um ciclo de prazer e dependência. Isso ajuda a explicar a dificuldade em reduzir o consumo e os sintomas de abstinência relatados por muitas pessoas ao tentar cortar o açúcar."

Por que o desejo por doces aumenta tanto durante a TPM?

Grazi também revelou que seu consumo de doces dispara durante a TPM. Segundo a nutricionista, essa vontade tem explicações hormonais claras:

"Sim, durante a TPM há oscilações hormonais, especialmente na progesterona e nos níveis de serotonina, o que pode gerar maior irritabilidade, ansiedade e desejo por alimentos ricos em açúcar e carboidratos, que estimulam a produção de serotonina e promovem sensação de bem-estar", avalia.

Mas é possível controlar esses impulsos sem comprometer o humor: "Para driblar isso sem prejudicar a saúde, é possível investir em opções mais equilibradas, como frutas, chocolate amargo (acima de 70%), preparações com cacau e fibras, e manter uma alimentação rica em magnésio, triptofano e vitamina B6, nutrientes que auxiliam no equilíbrio do humor."

"Além disso, manter uma rotina de atividade física também ajuda a aliviar os sintomas da TPM e controlar os desejos", orienta a nutricionista.

A filha de Grazi nunca tomou refrigerante: isso realmente faz diferença?

No mesmo relato, a atriz contou que sua filha, Sofia, de 13 anos nunca tomou refrigerante. Isso impacta de verdade a saúde e os hábitos futuros?

A resposta da nutricionista é direta: "Evitar o consumo de açúcar refinado e bebidas adoçadas na infância é uma excelente estratégia para promover a saúde a longo prazo. Estudos mostram que hábitos alimentares desenvolvidos na infância tendem a se consolidar na vida adulta."

Além disso, os benefícios vão além do peso corporal: "Crianças que não são expostas a bebidas açucaradas têm menor risco de desenvolver obesidade, diabetes tipo 2, cáries e até doenças cardiovasculares."

E mais: "Ao não acostumar o paladar ao sabor excessivamente doce, elas aprendem a apreciar melhor o sabor natural dos alimentos, o que contribui para uma alimentação mais saudável e equilibrada no futuro."

