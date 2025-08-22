Gracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos e médica alerta: 'É preciso cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Dra. Lívia Sant’Ana explica os benefícios do exercício no emagrecimento e faz alerta sobre rotina pesada de Gracyanne Barbosa

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa surpreendeu o público ao revelar sua rotina de treinos para o Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck que está participando. Sempre dedicada ao corpo e à performance, ela compartilhou que reduziu a alimentação e intensificou o cardio, chegando a fazer duas sessões por dia, além dos ensaios.

A estratégia de Gracyanne Barbosa tem como objetivo eliminar até dez quilos para facilitar acrobacias e coreografias na competição: "Já perdi 4 kg. Quero estar mais leve para fazer pegadas aéreas, que nunca fiz. Na dança há tantas possibilidades, a gente aprende sobre espaço, peso, fluência, corpo e tempo. Tenho muito a aprender, estou entregue aos novos desafios e penso também no professor que será minha dupla", afirmou a musa fitness.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica cardiologista e especialista em emagrecimento, Dra. Lívia Sant’Ana explicou sobre os benefícios do exercício aeróbico no emagrecimento e alertou sobre os impactos de uma rotina tão intensa.

“O cardio aumenta o gasto calórico, melhora a circulação e fortalece o coração. É uma ferramenta fundamental para quem busca perder peso, mas precisa ser ajustado de acordo com a condição física de cada pessoa”, explica a médica. “O excesso pode gerar fadiga, queda de performance e até sobrecarga cardíaca”.

Segundo a especialista, o nível de intensidade da rotina de Gracyanne exige acompanhamento próximo de profissionais especializados: “Quando alguém treina horas por dia, como no caso dela, a combinação de ensaios, musculação e cardio em excesso pode aumentar o risco de arritmias e queda da pressão. Por isso, é essencial monitorar a frequência cardíaca e fazer pausas adequadas”, alerta.

Lívia também chama atenção pela preocupante redução alimentar relatada pela famosa. Em publicação online, Gracyanne afirmou ter cortado parte das claras de ovo de sua dieta e diminuiu o consumo geral para cerca de 65% do que comia antes.

“O déficit calórico é necessário para perder peso, mas se for muito acentuado, somado a treinos pesados, pode levar à perda de massa magra, tonturas e fraqueza. O coração, sendo um músculo, também sofre com a falta de nutrientes. É preciso cuidado”, explica Dra. Lívia.

Como incluir o cardio de forma saudável?

Ainda segundo a cardiologista, o segredo para uma rotina de treinos saudável está no equilíbrio. É ideal que o cardio seja mesclado com treinos de força, sempre ajustando à realidade e ao condicionamento pessoal de cada um.

“Nem todo cardio precisa ser só caminhada”, explica a médica. “Vale dança, escada, transporte, bicicleta ergométrica e até treinos funcionais leves. Para quem já tem preparo, modalidades como HIIT, aulas de luta ou funcional intenso também são grandes aliados na perda de peso. Desde que bem orientados, porque aumentam o gasto calórico, ativam o metabolismo e trazem resultados rápidos, mas exigem mais do corpo”.

A Dra. Lívia ainda reforça que o horário dos treinos pode ser adaptado aos objetivos de cada pessoa: durante o período da manhã, o cardio pode ajudar no metabolismo, enquanto à noite, ele pode ser um recurso para aliviar o estresse.

“O mais importante é manter a regularidade, respeitar os limites do corpo e equilibrar esforço com recuperação. O caso da Gracyanne chama atenção porque mostra dedicação, mas também reforça que é preciso equilíbrio. A recomendação é buscar acompanhamento médico antes de intensificar os treinos, para que o emagrecimento seja saudável e sustentável” , finaliza a especialista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA MODELO GRACYANNE BARBOSA NO INSTAGRAM:

View this post on Instagram A post shared by Domingão com Huck (@domingao)

Leia também: Climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls? Musa reage sobre os rumores