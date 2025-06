Gracyanne Barbosa mostra machucado após acidente na academia: 'Aconteceu'

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa relatou uma situação incômoda que enfrentou durante o treino na academia

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para relatar uma situação incômoda que enfrentou durante o treino na academia. Em um vídeo, ela contou que sofreu um acidente ao testar um aparelho que estava sem a trava de segurança.

"Amores, postei o treino de quadríceps que foi frustrante hoje. Contar para vocês uma coisa que me deixa chateada é quando eu não consigo treinar bem. Hoje eu senti o joelho pra caramba e ainda senti a parte da frente da canela porque ontem aconteceu um acidente comigo na academia".

E detalhou: "Eu fui testar um leg e tava sem trava de segurança, e tava muito liso, meu pé escorregou e veio lambendo minha canela. Achei que não ia ficar dolorido, mas além de arrancar um pedacinho da canela, ainda fiquei com a parte da tíbia bem sentida. Então, na hora de agachar eu senti um pouco de incômodo".

Em seguida, contou que ficou frustrada por não conseguir treinar pesado, mas refletiu: "Às vezes acontecem coisas em nossa vida que a gente não tem muito poder de mudar no momento, e isso pode levar a uma certa frustração. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que fazer do jeito que dá e saber que vai melhorar."

Desabafo de Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa ensina exercício para a barriga

Recentemente, Gracyanne Barbosa surpreendeu os fãs ao mostrar exercício que faz todos os dias para a região da barriga. Na ocasião, ela disse que é adepta da técnica do hipopressivo, no qual a pessoa exerce uma pressão abdominal para controlar a respiração e fazer movimentos com o músculo da região.

"Melhora para mim as dores lombares, melhora o fluxo intestinal, dizem que afina a cintura. Eu sinto que a região do abdômen fica muito mais controlada pros treinos e no dia a dia. E sinto uma melhora absurda na postura. Eu faço todo dia, de cinco a 10 minutos, pela manhã”, declarou. Confira!

Leia também: Gracyanne impressiona ao ficar em posição inusitada durante alongamento