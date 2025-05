Gracyanne Barbosa ensina exercício impressionante para a barriga

A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa exibe a barriga negativa ao fazer exercício que tem vários benefícios

A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa surpreendeu ao mostrar um exercício que faz diariamente para a região da barriga. Ela contou que é adepta da técnica do hipopressivo, no qual a pessoa exerce uma pressão abdominal para controlar a respiração e fazer movimentos com o músculo da região.

Em um vídeo nas redes sociais, a estrela exibiu seu abdômen negativo ao praticar o exercício. “Um dos momentos que mais gosto do dia: hora do hipopressivo!”, disse ela.

Inclusive, ela contou sobre os benefícios do exercício. "Melhora para mim as dores lombares, melhora o fluxo intestinal, dizem que afina a cintura. Eu sinto que a região do abdômen fica muito mais controlada pros treinos e no dia a dia. E sinto uma melhora absurda na postura. Eu faço todo dia, de cinco a 10 minutos, pela manhã”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa (@graoficial)

Gracyanne Barbosa quer reatar com Belo

A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa surpreendeu ao avaliar como era o seu relacionamento com o cantor Belo. Os dois estão separados há um ano e ele já engatou um novo romance, mas ainda nutri sentimentos por ele. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela disse que eles tinham um relacionamento tóxico.

“Puder ver nesse ano que estivemos afastados o quanto o Belo cresceu profissionalmente e isso me dá um orgulho e uma felicidade, porque ele é um cara extremamente talentoso, batalhador e que merece muito fazer sucesso. Quando ele estava comigo, realmente eu era tóxica para ele, porque o Belo vivia a minha vida”, disse ela.

E ainda completou: “Eu ouvi da sua boca [Leo Dias]: você falou que sabia que de fato existia amor, mas vivíamos em um relacionamento tóxico. Aquilo me doeu muito porque de fato eu passei a enxergar que sim. Eu não estou falando que a culpa é minha e nem dele, estou falando que é um processo que passamos”.

Então, Gracyanne foi questionada pelo colunista se ainda quer voltar a viver um amor com Belo. Ela tentou desconversar ao dizer que respeita o novo relacionamento dele e que o ama. Mas, por fim, a musa confessou que quer reatar com o ex-marido.

Leia também:Após BBB 25, Gracyanne Barbosa revela técnica para desinchar a barriga: 'Melhorou'