Gominho fala sobre ter eliminado 53 kg e médico explica: 'Resultados duradouros'

Dr. Marcelo Silva (CRM 107.18 MT | CRM-SP 153.750)Médico especialista em Nutrologia pela USP, com formação internacional em tratamento da obesidade, com cursos como - Blackburn Course in Obesity Medicine da Harvard Medical School. CEO do Complexo Afthonos, maior complexo no seguinte do Centro oeste, referência nacional em medicina integrativa, prevencao de doencas, longevidade e emagrecimento. Com mais de 15 mil pacientes atendidos ao longo de 8 anos de atuação, é reconhecido por sua abordagem moderna, provocadora e sem modismos, unindo ciência, saúde preventiva e qualidade de vida.