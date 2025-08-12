Galã de 'Meninas Malvadas' revela que o marido sofre com condição rara: 'Impossível'

O ator Jonathan Bennett, que viveu Aaron Samuels no filme 'Meninas Malvadas' (2004), fez um desabafo sobre a saúde de seu marido,

O ator Jonathan Bennett, mais conhecido pelo papel de Aaron Samuels no filme 'Meninas Malvadas' (2004), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para compartilhar um desabafo sobre a saúde de seu marido, o apresentador de TV Jaymes Vaughan, que sofre de uma condição de saúde rara conhecida como anel de Schatzki.

Na publicação em seu perfil, ele gravou o momento em que o parceiro faz uma refeição sem vomitar. A condição de Jaymes é marcada pelo estreitamento do esôfago devido a um anel de tecido, o que pode dificultar a deglutição. "Esta é a primeira vez ao longo das mais de 3.400 refeições que me sentei à frente dele onde não senti que ele estava lutando pela sua vida só para ultrapassar isso", iniciou Jonathan na legenda.

"O meu marido tem uma condição que o tornou impossível comer sem vomitar durante quase toda a sua vida adulta. Ontem, ele conseguiu o procedimento para abrir a garganta e esta é a sua primeira refeição depois de consertar o que é chamado de anel Schatzki. Um anel Schatzki, também conhecido como anel esôfago inferior, é um anel de tecido que se forma na extremidade inferior do esôfago, perto de onde se conecta com o estômago. Pode tornar a alimentação incrivelmente difícil", continuou o ator.

Alerta para os fãs

Por fim, o artista revelou por que decidiu compartilhar o vídeo do marido se alimentando. "Partilho isto no caso de poder ajudar alguém que tenha esta condição mas que não sabia há 20 anos como o meu marido. Fale com o seu médico e faça perguntas, você nunca sabe o quanto isso pode ajudar a sua vida", alertou.

Leia também: Danielle Winits fala sobre atingir público jovem: 'Meu trabalho tem abraçado'