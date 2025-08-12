CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Galã de 'Meninas Malvadas' revela que o marido sofre com condição rara: 'Impossível'
Bem-estar e Saúde / Desabafo

Galã de 'Meninas Malvadas' revela que o marido sofre com condição rara: 'Impossível'

O ator Jonathan Bennett, que viveu Aaron Samuels no filme 'Meninas Malvadas' (2004), fez um desabafo sobre a saúde de seu marido,

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 09h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Jonathan Bennett viveu Aaron Samuels em Garotas Malvadas
Jonathan Bennett viveu Aaron Samuels em Garotas Malvadas - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Jonathan Bennett, mais conhecido pelo papel de Aaron Samuels no filme 'Meninas Malvadas' (2004), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para compartilhar um desabafo sobre a saúde de seu marido, o apresentador de TV Jaymes Vaughan, que sofre de uma condição de saúde rara conhecida como anel de Schatzki.

Na publicação em seu perfil, ele gravou o momento em que o parceiro faz uma refeição sem vomitar. A condição de Jaymes é marcada pelo estreitamento do esôfago devido a um anel de tecido, o que pode dificultar a deglutição. "Esta é a primeira vez ao longo das mais de 3.400 refeições que me sentei à frente dele onde não senti que ele estava lutando pela sua vida só para ultrapassar isso", iniciou Jonathan na legenda.

"O meu marido tem uma condição que o tornou impossível comer sem vomitar durante quase toda a sua vida adulta. Ontem, ele conseguiu o procedimento para abrir a garganta e esta é a sua primeira refeição depois de consertar o que é chamado de anel Schatzki. Um anel Schatzki, também conhecido como anel esôfago inferior, é um anel de tecido que se forma na extremidade inferior do esôfago, perto de onde se conecta com o estômago. Pode tornar a alimentação incrivelmente difícil", continuou o ator.

Alerta para os fãs

Por fim, o artista revelou por que decidiu compartilhar o vídeo do marido se alimentando. "Partilho isto no caso de poder ajudar alguém que tenha esta condição mas que não sabia há 20 anos como o meu marido. Fale com o seu médico e faça perguntas, você nunca sabe o quanto isso pode ajudar a sua vida", alertou.

Leia também: Danielle Winits fala sobre atingir público jovem: 'Meu trabalho tem abraçado'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Jonathan Bennett

Leia também

Entenda!

Lore Improta e Léo Santana - Reprodução/Instagram

Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'

ENTENDA

Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexiga - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'

SAÚDE MENTAL

O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Globo - Reprodução/X/Twitter

Médico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'

Melhoras

Nadja Haddad atualiza estado de saúde da mãe - Foto: Reprodução / Instagram

Nadja Haddad atualiza o estado de saúde da mãe: 'Foi extubada'

Saiba mais!

Adriana Perroni - Reprodução/Instagram

Médico explica como diferenciar terçol de celulite facial que atingiu Adriana Perroni

Entenda!

João Vicente de Castro - Reprodução/Globo

Médica alerta após relato de João Vicente de Castro: 'É essencial para a saúde do fígado'

Últimas notícias

Lucas GuimarãesNovo affair? Lucas Guimarães reage sobre fase solteiro após fim do casamento
Elenco da Dança dos Famosos 2025Grupo se torna favorito na Dança dos Famosos após apresentação; saiba qual
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela
Enzo Campeão tem sua primeira estreia no cinema brasileiro aos 22 anosEnzo Campeão reflete sobre estreia no cinema brasileiro: 'Duas personas'
Natália Deodato fala sobre retiro espiritualEx-BBB Natália Deodato reflete após retiro espititual: 'Me transformando'
Giovanna Ewbank e Bruno GagliassoRenovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Caio Paduan é um profissional consolidado no campo das artes teatraisCaio Paduan confessa aprendizados com o amadurecimento: 'O melhor ainda está por vir'
Príncipes William e HarrySaiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade