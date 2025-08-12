Galã de 'Meninas Malvadas' revela que o marido sofre com condição rara: 'Impossível'

O ator Jonathan Bennett, que viveu Aaron Samuels no filme 'Meninas Malvadas' (2004), fez um desabafo sobre a saúde de seu marido,
O ator Jonathan Bennett, mais conhecido pelo papel de Aaron Samuels no filme 'Meninas Malvadas' (2004), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para compartilhar um desabafo sobre a saúde de seu marido, o apresentador de TV Jaymes Vaughan, que sofre de uma condição de saúde rara conhecida como anel de Schatzki.
Na publicação em seu perfil, ele gravou o momento em que o parceiro faz uma refeição sem vomitar. A condição de Jaymes é marcada pelo estreitamento do esôfago devido a um anel de tecido, o que pode dificultar a deglutição. "Esta é a primeira vez ao longo das mais de 3.400 refeições que me sentei à frente dele onde não senti que ele estava lutando pela sua vida só para ultrapassar isso", iniciou Jonathan na legenda.
"O meu marido tem uma condição que o tornou impossível comer sem vomitar durante quase toda a sua vida adulta. Ontem, ele conseguiu o procedimento para abrir a garganta e esta é a sua primeira refeição depois de consertar o que é chamado de anel Schatzki. Um anel Schatzki, também conhecido como anel esôfago inferior, é um anel de tecido que se forma na extremidade inferior do esôfago, perto de onde se conecta com o estômago. Pode tornar a alimentação incrivelmente difícil", continuou o ator.
Por fim, o artista revelou por que decidiu compartilhar o vídeo do marido se alimentando. "Partilho isto no caso de poder ajudar alguém que tenha esta condição mas que não sabia há 20 anos como o meu marido. Fale com o seu médico e faça perguntas, você nunca sabe o quanto isso pode ajudar a sua vida", alertou.
Leia também: Danielle Winits fala sobre atingir público jovem: 'Meu trabalho tem abraçado'
Ver esta publicação no Instagram
Entenda!
Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
SAÚDE MENTAL
Médico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
|Novo affair? Lucas Guimarães reage sobre fase solteiro após fim do casamento
|Grupo se torna favorito na Dança dos Famosos após apresentação; saiba qual
|Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
|Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela
|Enzo Campeão reflete sobre estreia no cinema brasileiro: 'Duas personas'
|Ex-BBB Natália Deodato reflete após retiro espititual: 'Me transformando'
|Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja
|Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
|Caio Paduan confessa aprendizados com o amadurecimento: 'O melhor ainda está por vir'
|Saiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’