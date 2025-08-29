Francisco Gil revisita infância com Preta Gil e psicóloga revela valor terapêutico: 'Ele mostra que...'

Francisco Gil, filho de Preta Gil, resgatou um clique da infância ao lado da mãe e do avô Gilberto Gil.

Francisco Gil (30) emocionou os fãs ao compartilhar, na última terça-feira, 26, um registro de infância ao lado da mãe, Preta Gil (1974-2025), e do avô, Gilberto Gil (83). O trio surge no Estúdio Palco, localizado no Rio de Janeiro, em um momento descontraído.

A memória foi desbloqueada no momento em que o cantor anunciou a retomada da carreira após a partida da matriarca. "Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longe", escreveu ele.

CARAS Brasil consultou a psicóloga Larissa Fonseca sobre a importância de resgatar momentos felizes no momento de luto. "Fazer um álbum de memórias e fotos é uma das técnicas saudáveis para elaboração do luto. Viver uma perda não é esquecer, é se deparar com a saudade (falta) e manter vivas memórias boas", afirmou.

"O resgate de uma foto de infância por Francisco Gil ao lado da mãe e do avô é mais do que uma lembrança, é um gesto de reconstrução emocional. Quando vivemos o luto, revisitar memórias nos ajuda a reafirmar os vínculos que permanecem, mesmo depois da perda. Psicologicamente, essa é a continuidade do vínculo, uma forma saudável de elaborar uma perda e manter viva a presença afetiva de quem partiu", disse ainda.

Segundo a especialista em comportamento, compartilhar esse registro mostra como a família é um alicerce na elaboração da dor. "No clique, ele não mostra apenas sua infância, mas três gerações conectadas pela arte e pelo afeto. Esse tipo de lembrança reforça que o legado de uma mãe não é apenas biológico ou artístico, mas também emocional. A memória é o lugar onde o amor não adoece nem envelhece", explicou.

A psicóloga diz que o fato do filho da cantora retomar a rotina de shows, ao mesmo tempo em que compartilha lembranças, é um movimento natural de quem busca equilibrar saudade e futuro. "O palco, que sempre foi espaço de vida para a família Gil, torna-se agora também espaço de homenagem. Ao se permitir sentir e ao mesmo tempo seguir, Francisco mostra que o luto não é esquecimento, mas transformação", finaliza.

