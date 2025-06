Filho revela segredo sobre Faustão e psicóloga avalia: 'Isso limita a liberdade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira analisa impacto da situação de Faustão após revelação de seu filho, João Silva

A revelação de João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, sobre o quanto a fama impactou a rotina do pai reacendeu um debate: até que ponto a vida pública interfere no bem-estar emocional de uma pessoa? Em entrevista, o jovem contou que Faustão, de 75 anos, viveu momentos difíceis, evitando sair de casa por causa do assédio constante.

A psicóloga Leticia de Oliveira conversou com a CARAS Brasil sobre o caso e analisou os impactos emocionais que a fama pode causar. Para ela, a situação de Faustão é um exemplo claro de como o sucesso pode cobrar um preço alto de quem valoriza a privacidade.

"Algumas pessoas não buscam a fama. É difícil para grande parte das pessoas entender isso, especialmente aquelas que fazem qualquer coisa para alcançá-la, entram em realities como o Big Brother, tentam viralizar conteúdos a qualquer custo. Mas existe quem realmente valorize a vocação", afirma.

Leticia explica que o apresentador sempre gostou de comandar programas, mas nunca se sentiu confortável com os holofotes: "O Faustão, por exemplo, gosta da função de apresentador, embora não aprecie a fama que acompanha esse papel. E, inevitavelmente, uma coisa vem junto com a outra. Pessoas mais reservadas, mais ligadas à família e à privacidade, acabam sofrendo com a fama. Sentem-se constantemente observadas, o que, de fato, acontece, e cobradas o tempo todo. Isso limita bastante a liberdade individual. Acredito que é exatamente o que ocorre com o Faustão".

A fama pode mudar quem a pessoa é?

Segundo a psicóloga, o autoconhecimento é uma das ferramentas mais importantes para lidar com os efeitos colaterais da exposição pública.

"Quando a pessoa se conhece melhor, consegue dosar diversos aspectos, como o nível de ansiedade, a autoestima, o quanto está fazendo algo em busca de aprovação ou deixando de fazer por medo da rejeição. A geração atual procura mais ajuda, recorre com mais frequência à terapia e se permite ser mais vulnerável. Assumir a vulnerabilidade, pedir ajuda, mostrar dificuldades, tudo isso pode contribuir muito para lidar com os impactos da fama", explica.

Leticia ainda alerta sobre os sinais de que algo está errado: "Quando a pessoa entra em um estado depressivo, começa a se cobrar excessivamente ou deixa de fazer coisas por medo do julgamento alheio, ou seja, deixa de ser ela mesma por causa da fama, isso já é um sinal de alerta. Qualquer indício de que a ansiedade está aumentando, de que há preocupação excessiva com o que estão falando ou de que comentários negativos afetam suas atitudes, tudo isso aponta para uma mudança na identidade e no modo de funcionamento da pessoa".

E finaliza: "É claro que, em qualquer profissão, em qualquer papel social, é necessário fazer algumas adaptações. Há sempre algumas abdicações, mas quando essas renúncias começam a afetar a autoestima, gerar ansiedade e abalar a segurança emocional, é um sinal claro de que algo está errado".

