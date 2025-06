Filho do Faustão revela como encara a fama: ‘Faço tudo’

O apresentador João Guilherme Silva conta detalhes sobre a fama do pai, Faustão, e como lida com a vida sob os holofotes; confira!

João Guilherme Silva, filho de Faustão, abriu o jogo sobre a vida sob os holofotes. Ao contrário do pai, que sofreu com a fama, João afirma que lida bem com a exposição e que faz de tudo, mesmo levando uma vida pública.

“Para ele [Faustão], por muito tempo, foi muito difícil [ter que lidar com essa questão de ser uma pessoa famosa, de ser reconhecido]. Ele nunca foi muito de sair”, comentou João durante participação no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

Para não enfrentar as mesmas dificuldades que Faustão, João encara a exposição pública sem deixar de aproveitar os momentos e frequentar os lugares que gosta. “ Eu não me importo com nada, eu faço tudo. Às vezes, você tem que se privar de algum lugar público para fazer uma coisa ou outra [...] O que muda é você se preocupar um pouco de fazer coisas em público porque alguém pode tirar alguma foto ou algo desse tipo, só isso. De resto, não deixo de fazer (...). Não tô nem aí, vou fazendo o que gosto. Só tenho um pouco mais de cuidado", revelou o apresentador.

Confira mais detalhes sobre a fama de João Silva:

Cirurgia bariátrica

O apresentador João Silva abriu o coração ao falar sobre a mudança positiva em sua vida desde que realizou a cirurgia bariátrica. Filho do veterano Fausto Silva, o Faustão, o comunicador já chegou a pesar 151 quilos na adolescência.

Em entrevista ao mesmo podcast, João contou que comia compulsivamente, o que ajudou a desenvolver obesidade aos 16 anos. "Era doença. Obesidade é dura. Eu comia sem parar, tinha prazer. Botava um salgadinho na frente, eu nem via quando já tinha acabado. Eu nem percebia. Era compulsão mesmo", recordou; confira mais detalhes!

