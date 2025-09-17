Filho diz que Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar antes de ser internado

Jair Bolsonaro foi internado às pressas em um hospital de Brasília nesta terça-feira, 16. E o senador Flávio Bolsonaro atualizou o estado de saúde do pai

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado às pressas em um hospital de Brasília na tarde desta terça-feira, 16. Em entrevista coletiva na porta da unidade, o senador Flávio Bolsonaro atualizou o estado de saúde do pai e relatou que ele sofreu uma crise de soluços que evoluiu para vômitos intensos, queda de pressão e um episódio em que chegou a ficar cerca de 10 segundos sem conseguir respirar

“ Tô lá quase todo dia e percebo essa questão do soluço dele que evolui, e como hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando, ele quando às vezes pela repetição disse que trava o diafragma. Teve um episódio de vômito a jato, com força, ficou quase 10 segundos sem respirar”, contou o senador.

Que complementou: “O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso, com vômito forte, tontura e pressão muito baixa. Graças a Deus a Michelle tava lá perto dele e conseguiu rapidamente trazer pra cá. Está estável mas não está com a cara boa. Bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital”.

Ainda nesta terça-feira, o médico Claudio Birolini explicou o motivo para ter solicitado a ida ao hospital. “O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou na tarde de hoje, um quadro de mal-estar, queda da pressão arterial e vômitos. Solicitei que fosse encaminhado ao Hospital DF Star para avaliação clinica, medidas terapêuticas e exames complementares. Assim que tivermos uma definição clara do quadro clínico, atualizaremos as informações“, informou ao G1.

Bolsonaro passou por cirurgia recentemente

Vale lembrar que, no último fim de semana, Bolsonaro esteve no hospital para realizar a retirada de lesões na pele. O ex-presidente passou por um pequeno procedimento no tronco e no braço direito, recebendo alta no mesmo dia. Na ocasião, também foi diagnosticado com anemia, e um exame de imagem apontou resquícios de uma pneumonia recente causada por broncoaspiração.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar após determinação do Supremo Tribunal Federal.

Leia também: Ex-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto