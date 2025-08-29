CARAS Brasil
  2. Ex-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto
Atualidades / Assalto

Ex-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto

Ex-mulher de Jair Bolsonaro se pronuncia sobre invasão de bandidos na casa dos seus pais no último final de semana

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 09h47

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Foto: Getty Images

Ex-mulher de Jair Bolsonaro, Rogéria Nantes Braga foi feita de refém junto com os pais em uma invasão na casa deles no Rio de Janeiro. O local foi invadido por criminosos que buscavam dinheiro no último final de semana.

Em um vídeo, ela desabafou sobre o que viveu naquele dia ao ver a casa dos pais sendo assaltada. "Foi uma crueldade e desumanidade que fizeram com os meus pais. Depois de virarem a casa toda alegando procurar dinheiro que diziam que Jair Bolsonaro, o meu ex marido, mandava pra eles – dinheiro esse que não existe – levaram somente o meu celular e poucas outras coisas. Eu vim agradecer as manifestações de solidariedade com a nossa família, agradecer também pelas orações de todos neste momento difícil que nosso país está passando. Agradeço também a Polícia Militar e a Polícia Civil de Resende pelo apoio e dedicação por essa barbárie", disse ela. 

De acordo com a imprensa, a família ficou amarrada por fita adesiva enquanto os criminosos procuravam por dinheiro na casa. Eles fugiram do local com um celular, joias o carro da família.

Segundo Flávio Bolsonaro, os criminosos sabiam sobre a identidade dos integrantes da família e o assalto durou mais de uma hora. "Não foi um simples assalto. Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", afirmou.

Vale lembrar que Rogéria foi a primeira esposa de Jair Bolsonaro. Os dois tiveram 3 filhos: Flávio, Carlos e Eduardo. Eles se separaram em 1999.

Quem é Rogéria Nantes Braga?

Rogéria Nantes Braga é formada em Publicidade e pós-graduada em Marketing e Administração. Ela foi vereadora do Rio de Janeiro em dois mandatos, em 1993 e 2000. Ela tentou voltar para a política em 2020, mas não foi eleita. 

Rogéria é próxima do ex-marido e também é sócia-administradora de uma empresa dele, que trabalha com marketing, publicidade e pesquisa de mercado. 

Jair Bolsonaro

