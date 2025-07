Menopausa, libido e amor: o relato sincero de Fernanda Lima sobre sexo e conexão

Agendar sexo, diálogo aberto e foco na qualidade: veja como Fernanda Lima enfrenta tabus e reacende a intimidade conjugal após a menopausa

Fernanda Lima (48), reconhecida por sua abertura ao tratar temas íntimos em seu projeto “Amor & Sexo”, surpreendeu ao compartilhar detalhes de como gerencia a sexualidade dentro de um casamento de longa duração. Aos 47 anos, casada com Rodrigo Hilbert (45) desde 2002, com três filhos, ela confessou no podcast “Surubaum” (com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso) que a rotina intensa e os projetos pessoais interferem diretamente na intimidade do casal.

Quando o sexo vira tarefa: os riscos da rotina



Lima admitiu que a falta de tempo transforma o sexo em uma atividade quase mecânica. O marido chegou a comentar que “para quem não tem nada, um pouquinho já está bom”. Especialistas afirmam que essa tendência é comum: um estudo britânico aponta que casais com agendas sobrecarregadas são os que menos cumprem expectativas sexuais, associadas a níveis mais baixos de bem-estar emocional e físico. A psicóloga Marina Vasco lembra: “se não há desejo, o sexo vira obrigação, perde a essência”

A menopausa como divisor de fases

Em entrevista ao Saia Justa (GNT), Fernanda abordou outro ponto marcante: os efeitos da menopausa, como queda de libido, névoa mental, irritabilidade e cansaço.

. Esses sintomas são intensos: segundo a OMS, cerca de 70% das mulheres nessa fase relatam diminuição do interesse sexual. Lima, porém, mostrou que é possível resgatar o prazer: reorganizou a rotina do sono, retomou o autoconhecimento e, aos poucos, voltou a sentir “tesão pela vida”.

Agendamento como estratégia de intimidade

Um ponto curioso citado por Fernanda é que o casal passou a marcar “date sexual” com antecedência — afinal, se não se programa um almoço ou doutor, por que não marcar um momento de conexão no casamento?. Adotar esse tipo de organização, segundo terapeutas de casal, ajuda a relembrar o vínculo erótico quando o dia a dia ameaça apagá-lo.

Qualidade x quantidade: um novo paradigma

Durante o bate-papo, Lima afirmou que existe diferença entre “quantidade para o homem” e “qualidade para a mulher”: “muitos homens transam todo dia, mas com sexo pobre; isso para a mulher não quer dizer prazer”. A terapeuta Rita Brandão reforça essa visão: não há número ideal, mas sim satisfação mútua e emocional.

Dicas práticas para resgatar a intimidade

Com base nos relatos da apresentadora e em estudos, listamos estratégias eficazes:

Diálogo sincero: compartilhar sentimentos sobre libido, cansaço e expectativas. Divulgação de consultas sexuais terapêuticas cresce 30% no Brasil nos últimos 5 anos (SBRASH).

Planejamento na agenda: marcar dias, criar ritual (um jantar, playlist, cheiro, perto de filhos dormindo).

Cuidado com a saúde: sono adequado, alimentação anti-inflamatória, avaliação hormonal (especialmente pós-45 anos).

Atividade física e lazer juntos: potencializa o desejo e promove conexão emocional.

Criatividade e presentinhos: vale surpresas, bilhetes, casais eróticos, enfim, quebrar a mesmice.

Segundo dados do IBGE e UOL, 45% dos casais com filhos e rotinas intensas relatam diminuição da frequência sexual. Mesmo assim, 80% consideram o sexo um pilar importante para o bem-estar conjugal. O caso de Fernanda é emblemático por mostrar uma mulher pública, com carreira, família e maturidade, lidando com temas ainda mais estigmatizados — menopausa e sexualidade organizada.

