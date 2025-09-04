Fabiana Justus esclarece que transplante de medula foi realizado pelo SUS

Influenciadora Fabiana Justus rebate comentário sobre “comprar chance de viver” e explica como funciona: "Muita confusão sobre esse assunto"

A influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos, revelou nesta quarta-feira, 3, que realizou o seu transplante de medula óssea pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A filha do empresário Roberto Justus decidiu se pronunciar após receber um comentário nas redes sociais insinuando que teria “comprado a chance de viver” com dinheiro.

Em vídeo publicado nos Stories, Fabiana demonstrou irritação com a acusação e pediu mais responsabilidade na disseminação de informações sobre o tema: “Tem gente que afirma coisas sem saber. Existe muita confusão sobre esse assunto, e acabam disseminando informações erradas. Isso é muito perigoso”, disse.

Durante o desabafo, Fabiana explicou que o procedimento foi realizado sem custos para o paciente. Segundo ela, quando o médico solicita um doador, o nome é inserido em um banco nacional e, se necessário, em um banco internacional para ampliar as chances de encontrar compatibilidade:

“Quando o médico põe um banco nacional para tentar encontrar um doador para seu paciente, ele também pode tentar colocar um banco internacional, global, para ter mais possibilidade de achar. E não precisa gastar dinheiro para isso. É feito pelo SUS”, explicou.

Esclarecimento sobre a fila de transplantes

A influenciadora destacou ainda que todo o processo, incluindo o transporte da medula vinda de fora do Brasil, foi custeado pelo sistema público de saúde: “Meu transplante, o trajeto da medula nova de lá [de fora do Brasil] para cá, isso foi tudo feito pelo SUS. Não foi dinheiro que comprou minha medula”, completou.

Fabiana aproveitou para reforçar que não existe uma fila de transplante de medula óssea, como muitas pessoas acreditam, e alertou sobre os riscos da desinformação: “Sei que tenho acesso a médicos excelentes e não estou ignorando esse fato, mas cuidado com as informações que vocês disseminam por aí que não são corretas”, finalizou.

