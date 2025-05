Existe luto coletivo? Psicanalista explica após atriz do SBT morrer aos 11 anos: 'Ecoa em todos nós'

Millena Brandão, atriz mirim do SBT, acabou falecendo após sofrer 12 paradas cardíacas e receber o diagnóstico de tumor no cérebro

A atriz mirim do SBT, Millena Brandão, morreu na noite desta sexta-feira, 2, aos 11 anos, após ficar internada no Hospital Geral do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Diagnosticada com um tumor cerebral com cinco centímetros, ela sofreu 12 paradas cardíacas. A jovem participou de produções como A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e a série Sintonia, da Netflix.

Millena Brandão também teve morte encefálica confirmada pelo Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo. Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil conversa com Fabiana Guntovitch - psicóloga e psicanalista, pós-graduada em Neurociência e Comportamento - que fala sobre luto coletivo.

"Essa tragédia nos lembra da importância de estarmos presentes de verdade com aqueles que amamos [...] Também nos convida a falar mais sobre morte — um tema ainda tabu — com mais empatia e humanidade. A dor de uma perda como essa ecoa em todos nós, e é também um chamado social à compaixão pela dor destes pais e familiares", avalia.

A morte da pequena causou grandes comoções nas redes sociais e a psicóloga aponta que isso acontece por que:"Quando perdemos alguém jovem, há uma quebra do que chamamos de ordem natural — [onde a sociedade aponta] que os mais velhos partam antes".

"Quando essa perda envolve uma jovem com futuro, sonhos, planos, isso desperta em todos nós uma sensação de impotência e injustiça. Nessa situação vivemos um luto social compartilhado, em que a dor dos pais e familiares é também sentida pela coletividade. Projetamos nela nossas próprias perdas, medos, e assim nossa empatia se expande".

O QUE ACONTECEU?

Na última quarta-feira, 30, Millena Brandão precisou ser internada às pressas após apresentar fortes dores de cabeça. Ao ser levada para o hospital, ela sofreu 12 paradas cardíacas.

Após passar por uma série de exames, os médicos constataram um tumor cerebral de cinco centímetros em Millena. Desde então, ela estava sedada e intubada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Quem foi Millena Brandão?

Millena Brandão morava em São Paulo. Além de atriz e influenciadora digital, a menina seguia a carreira como modelo desde 2020. Em outubro de 2023, a pequena celebrou seu primeiro trabalho na emissora de Silvio Santos (1930-2024): "E o sonho se tornou realidade... Quem acredita sempre alcança", escreveu na legenda de uma publicação.

