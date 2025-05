Atriz Millena Brandão morre aos 11 anos e médico alerta: 'Tumores mais comuns na infância'

Millena Brandão, atriz mirim do SBT, foi diagnosticada com um tumor no cérebro e acabou falecendo após sofrer 12 paradas cardíacas

Além de atriz e influenciadora digital, Millena Brandão seguia a carreira como modelo - Foto: Gabriel Ribeiro/ Reprodução/Instagram @oigabs @millenamboficial