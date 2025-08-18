Ex-TV Globinho, Geovanna Tominaga revela reação após diagnóstico: 'Me assustei'

A jornalista Geovanna Tominaga, do Vídeo Show e da TV Globinho, compartilhou em suas redes sociais sobre um diagóstico que recebeu recentemente

A jornalista Geovanna Tominaga, que é ex-apresentadora do Vídeo Show e da TV Globinho, compartilhou em suas redes sociais sobre um diagóstico que recebeu recentemente. Durante uma interação com os internautas nesta segunda-feira, ela contou que ficou "assustada" ao descobrir que é superdotada.

"Quando você descobriu a superdotação?", quis saber uma pessoa. "Descobri após uma avaliação neuropsicológica no ano passado", respondeu a artista. "É verdade que você é superdotada?", questionou uma outra internauta. "Sim! Eu também me assustei quando soube", confessou Geovanna.

Carreira de Geovanna Tominaga

Vale lembrar que a jornalista Geovanna Tominaga passou por grandes emissoras de TV como Rede Globo, SBT, TV Brasil e Rede Manchete. Na Globo, comantou o infantil 'TV Globinho'; 'Video Show' e 'Hipertensão'. Também fez parte da equipe de jornalismo do "Mais Você", de Ana Maria Braga e foi assistente de palco da Angélica por quase 20 anos.

O que é superdotação?

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que ser superdotado compreende uma habilidade acima da média do ponto de vista cognitivo, criativo, acadêmico, artístico e/ou psicossocial. "O paciente apresenta aumento do quociente de inteligência (QI) facilidade para resolver problemas complexos com pensamento crítico às vezes divergente, grande velocidade de aprendizagem", afirmou.

Apesar disso, os superdotados ainda conseguem resolver problemas com rapidez, "podendo avançar na escola muito mais rápido com destaque acadêmico pela memória privilegiada com alta criatividade e inovação, muitas vezes assumindo liderança em temas estimulantes". "E como desafios, muitas vezes apresenta muita inteligência com ainda muito pouca maturidade, causando conflitos e dificuldade para fazer amigos em alguns casos, além da sensibilidade que pode ser exacerbada", reforçou.

Geovanna Tominaga diz que recebeu superdotada — Foto: Reprodução/ Instagram