Ex-Malhação passa por cirurgia e revela valor do procedimento

A atriz Alice Milagres, que atuou em Malhação de 2019, surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia. Ela contou que precisou operar a endometriose por meio da laparoscopia e explicou os detalhes de como eram seus sintomas e sobre o diagnóstico.

A estrela contou que as aderências da endometriose já estavam em vários locais do seu abdômen. "Atrás do útero, na bexiga, nos ligamentos do útero com o sacro, dois focos no intestino, além de dois miomas e um cisto no útero", declarou ela, e completou: "Meu corpo estava muito inchado por conta endometriose, então, todos os meus processos alérgicos e cansaço absoluto podem estar atrelados. Ouvi muito relatos de que a qualidade de vida muda muito depois da cirurgia e estou pronta para ter mais energia. Saí da cirurgia com um DIU Mirena que vai auxiliar no tratamento com hormônio local (pílula que me deixa muito louca, inchada e cheia de celulite)".

Então, ela comentou que a necessidade de cirurgia veio depois de vários anos com dor. "Sempre soube que tinha algo de errado. Em 2021, meu gineco em São Paulo me pediu uma ressonância magnética com preparo intestinal e o resultado foi uma 'endometriosezinha', palavras dele. Eu traumatizada com pílula e DIU não entendi a gravidade e disse que ia continuar sem nada", afirmou.

"No último ano usei pílula e meu ciclo parou. Eu que sempre senti muito alívio ao menstruar, amei não ter ciclo porque estava sofrendo muito. Estou aqui dividindo minha experiência porque sei que muitas mulheres se sentem desamparadas nesse processo e pode ser uma luz pra elas. Passei 17 anos sem saber o que fazer. Dividindo infos de médicos que me ajudaram nesse processo, mas cada processo é único, então procurar um médico bom que tenha conhecimento da endometriose é o mais assertivo a se fazer!", afirmou.

Por fim, ela contou que a cirurgia custou mais de R$ 27 mil. "Abriram cinco buracos na minha barriga", disse ela, que completou sobre o pós-cirúrgico. "Inchei as pernas, mãos e cara porque operei com a cabeça inclinada para trás e pés pra cima para acessarem meu intestino. O preparo pra cirurgia é horroroso. Fome desesperadora, tive gases nas costas nos primeiros dias... fora isso, de boa porque sinto dor há 17 anos", afirmou.

Larissa Manoela também já teve endometriose

Larissa Manoela se abriu sobre seu diagnóstico de endometriose. A atriz falou sobre a importância da descoberta precoce. "Eu fui diagnosticada em 2020, ano da pandemia. Com a endometriose, sentia que minha cólica não era normal, e as dores eram muito fortes. Comecei a não ter qualidade de vida para trabalhar, me prejudicava por conta das dores", começou.

A artista disse que foi orientada por sua ginecologista a fazer o exame de endometriose, e constatou após o resultado positivo que a intensidade de suas cólicas não era como as de outras mulheres.

"Sou portadora da doença. Principalmente depois do diagnóstico, venho alertando meninas e mulheres a notarem os sinais do seu corpo e não deixarem ser julgadas pelas suas dores porque só você sabe o que passa. Estou num processo, descobrindo dia após dia como posso seguir portando essa doença, que é inflamatória, autoimune e que acomete muitas mulheres. O conhecimento é de extrema importância", concluiu.

Na época, Larissa Manoela recebeu o apoio de André Luiz Frambach. Em seu perfil no Twitter, o famoso fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a amada após revelar a doença e ressaltou a força da namorada, se declarando para ela.

"Papai do céu só dá um fardo pra quem é forte o suficiente pra carregá-lo. Você além de incrível, forte, tem uma família linda, um parceiro que tá sempre do seu lado, e uma grande família que temos juntos! Vamos todos juntos que tudo fica mais fácil. Te amo e te admiro MUITO", escreveu André Luiz no Twitter ao repostar post de Larissa.

Na publicação, a atriz disse: "Ontem, através de um ultrassom detalhado, eu descobri que, além de endometriose, eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas estou certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças!"

