Ex-BBB Patrícia Leitte revela diagnóstico que a impede de engravidar naturalmente

Ex-BBB Patrícia Leitte revela detalhes do diagnóstico que descobriu ao investigar sobre o motivo para não conseguir engravidar naturalmente

A ex-BBB Patrícia Leitte, que participou da 18ª edição do reality show, surpreendeu ao contar que foi diagnosticada com adenomiose, que é um problema ginecológico que afeta a parede do útero. Em um vídeo nas redes sociais, ela explicou que a doença a impede de engravidar naturalmente, mas tem tratamento.

A estrela contou que descobriu o problema de saúde ao investigar o motivo para não conseguir engravidar. Então, ela foi diagnosticada com o problema e já iniciou o tratamento. "Adenomiose, eu fui diagnosticada com essa doença. A adenomiose são pedaços do endométrio - aquela parede que reveste o útero - dentro do miométrio (paredes do útero). Isso dificulta o processo de implantação do embrião. Eu descobri tudo isso nessa jornada que eu tenho para engravidar. Nós fomos investigar o que estava acontecendo e descobrimos que o meu volume uterino estava aumentado e as paredes internas do útero estavam irregulares. Já fui diagnosticada anteriormente com endometrite crônica, que tratamos, e endometriose apareceu também, mas foi super leve. E um fator determinante para a gente não conseguir engravidar naturalmente, fora a trombofilia leve que também foi investigada e localizada, é a adenomiose", disse ela.

Patrícia disse que não teve sintomas e que o tratamento é hormonal. "Foi uma coisa muito silenciosa, no meu caso. Eu não sentia nada. Eu tinha uma menstruação de 4 dias. Dores na relação eu não tinha, nem cólicas. Era muito difícil descobrir a adenomiose. [O tratamento] Não é fácil porque é tipo um bloqueador hormonal para que o remédio leve você até uma menopausa precoce e seu útero passe a murchar, nisso você vai ter uma redução do volume uterino e também da má formação da camada do endométrio", finalizou.

